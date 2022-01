Box office USA: “Spider-Man: No Way Home rimane imbattuto

(Box office USA: incassi 28 – 30 gennaio 2021) Al suo settimo week end “Spider-Man: No Way Home” è ancora campione d’incassi. Seguono al secondo e al terzo posto: “cream” e “Sing “”.

Box office USA: nulla di nuovo per le prime tre posizioni

Ottenendo il primo posto per la sesta volta nelle sue sette settimane, “Spider-Man: No Way Home” ha aggiunto al precedente bottino altri 11 milioni di dollari con una media di $ 2.993 per schermo in 3.675 sale. Il totale al botteghino nazionale è ora di 735.886.000 dollari. All’estero il film con Tom Holland ha superato di poco il miliardo di dollari durante il fine settimana per arrivare all’incasso mondiale di $ 1.74 miliardi.

Al secondo posto si riconferma “Scream” della Paramount, che nel suo terzo fine settimana ha incassato 7.350.000 dollari, con un calo del -39,8% rispetto al fine settimana precedente. Il film con Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, ha ottenuto una media di $ 2.089 per schermo in 3.518 sale. Il suo bottino nazionale totale dopo tre settimane è di 62.139.000 dollari, che supera di gran lunga il budget del film di $ 25 milioni del film. All’estero ha rastrellato altri 44.1 milioni, portando il cumulo mondiale a $ 106.2 milioni.

Al terzo posto troviamo sempre “Sing 2” della Universal con 4.800.000 dollari. Il sequel è sceso del -16,5% rispetto allo scorso fine settimana. Con una media di $ 1.391 per schermo in 3.450 sale, il musical animato con le voci di Reese Witherspoon , Matthew McConaughey e Bono ha raccolto fino ad oggi 134.509.000 dollari a livello nazionale, 133.4 milioni a livello internazionale, portando il totale globale di sei settimane a $ 267.9 milioni. È di gran lunga il film d’animazione con il maggior incasso dell’era della pandemia.

Ecco la classifica completa

1 – Spider- No: Way Home

Regia: Jon Watts

Settimane: 7

week-end: $ 11.000.000 (Totale: $ 735.886.000)

Schermi: 3.675

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

2 – Scream

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Settimane: 3

week-end: $ 7.350.000 ($ 62.139.000)

Schermi: 3.518

Distribuzione: Paramount Pictures

3 – Sing 2

Regia: Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Settimane: 6

week-end: $ 4.800.000 (Totale: $ 134.509.000)

Schermi: 3.450

Distribuzione: Universasl Pictures

4 – Redeeming Love

Regia: D.J. Caruso

Settimane: 2

week-end: $ 1.850.000 (Totale: $ 6.532.000)

Schermi: 1.963

Distribuzione: Universal Pictures

5 – The King’s Man

Regia: Matthew Vaughn

Settimane: 6

week-end: $ 1.754.000 (Totale: $ 34.044.000)

Schermi: 2.440

Distribuzione: 20th Century Fox

6 – The 355

Regia: Simon Kinberg

Settimane: 4

week-end: $ 1.400.000 (Totale $ 13.090.000)

Schermi: 2.513

Distribuzione: Universal

7 – American Underdog

Regia: Andrew Erwin

Settimane: 6

week-end: $ 1.225.000 (Totale $ 24.782.000)

Schermi: 2.113

Distribuzione: Lionsgate

8 – Ghostbusters: Legacy

Regia: Jason Reitman

Settimane: 11

week-end: $ 770.000 (Totale: 128.059.000)

Schermi: 1.170

Distribuzione: Sony

9 – Licorice Pizza

Regia: Paul Thomas Anderson

Settimane: 10

week-end: $ 691.000 ($ 11.817.000)

Schermi: 772

Distribuzione: United Artists Releasing

10 – West Side Story

Regia: Steven Spielberg

Settimane: 8

week-end: $ 614.000 ($ 36.035.000)

Schermi: 1.335

Distribuzione: 20th Century Fox

Roberta Rosella

31/01/2022