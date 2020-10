Box Office USA: “Honest Thief” di Mark Williams ancora in testa

(Box Office USA: incassi 23-25 Ottobre 2020). Il re del Box office Usa continua ad essere “Honest Thief”, seguito da “Nonno questa volta è guerra” e “Tenet”.

I primi tre classificati nel Box Office USA

“Honest Thief” film del 2020 diretto da Mark Williams, con protagonista Liam Neeson mantiene ancora il primo posto nel secondo weekend dal suo debutto nelle sale con 2.350.000 dollari per un bottino totale di 7.500.000 dollari.

La commedia di Robert De Niro, “Nonno questa volta è guerra!“, ha ottenuto grandi risultati anche nella terza settimana posizionandosi sempre al secondo posto con 1.883.000 dollari per un guadagno totale di 9.720.000 dollari.

Sul terzo gradino del podio del Box Office USA troviamo per la seconda settimana di fila “Tenet” di Chris Nolan distribuito dalla Warner Bros.

Il film ha avuto un calo del 23,5% rispetto allo scorso weekend registrando 1.300.000 dollari per un incasso totale di 52.500.000 dollari.

Gli altri film classificati

“The Empty Man” la new entry della 20th Century si piazza al quarto posto con un incasso di 1.265.000 dollari.

Scende al quinto posto “The Nightmare Before Christmas” film rilanciato dalla Disney in 1.614 sale con un incasso di 577.000 dollari, in calo rispetto al primo week end del 56%, per un totale di 1.900.000 dollari.

Sesto classificato con 530.000 dollari è “Hocus Pocus“, diretto da Kenny Ortega con Kathy Najimy, Bette Midler e Sarah Jessica Parker.

La pellicola ha portato a casa un totale di 4.372.000 dollari.

In sesta posizione si colloca “Monsters & Co” che ha debuttato in questo weekend in 1.875 sale con un guadagno totale di 494.000 dollari.

“After 2” film del 2020 diretto da Roger Kumble sale all’ottavo posto con un guadagno di 420.000 dollari in 460 sale con un incasso totale di 1.640.000 dollari.

Nono posto per “2 Heart” che ha avuto un guadagno totale di 989.822 dollari.

“The New Mutants” è sceso dalla quarta alla decima posizione registrando un incasso parziale di 286.000 dollari con un calo del 39% rispetto allo scorso weekend.

Il film ha avuto tuttavia un guadagno totale di 23.154.000 dollari.

Erika Zagari

26/10/2020