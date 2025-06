Box Office: Lilo & Stitch mantiene la leadership, Mission: Impossible e Ballerina in corsa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il primo weekend di giugno ha visto un’intensa competizione al box office, con tre film in particolare a contendersi la vetta: Lilo & Stitch, Mission: Impossible – The Final Reckoning e Ballerina, quest’ultimo spin-off della celebre saga di John Wick. Mentre Lilo & Stitch continua a dominare le classifiche, le altre due pellicole cercano di guadagnare terreno, con Ballerina che farà il suo debutto in Italia dal 12 giugno.

Lilo & Stitch: un successo inarrestabile

Lilo & Stitch ha confermato le aspettative, mantenendo il primo posto al box office per la terza settimana consecutiva. Il remake live-action della Disney ha registrato incassi straordinari, raggiungendo un totale globale di 772,6 milioni di dollari. Questo risultato non solo sottolinea il fascino duraturo del film originale, ma evidenzia anche l’efficacia della strategia di marketing della Disney. Il film ha saputo attrarre un pubblico variegato, dai nostalgici ai nuovi spettatori, grazie a una combinazione di elementi visivi accattivanti e una narrazione coinvolgente.

L’ottimo andamento di Lilo & Stitch si riflette anche nelle recensioni positive ricevute, che hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico. La pellicola ha saputo sfruttare il richiamo del brand Disney, un fattore cruciale per il suo successo. Con l’estate alle porte, è probabile che il film continui a incassare, soprattutto con l’arrivo delle vacanze scolastiche.

Mission: Impossible – The Final Reckoning: un incasso solido

Nel frattempo, Mission: Impossible – The Final Reckoning, prodotto da Paramount e Skydance, ha superato i 450 milioni di dollari a livello mondiale, con un totale di 450,4 milioni di dollari fino ad oggi. Nonostante un calo del 47% rispetto alla settimana precedente, il film ha dimostrato di avere una solida base di fan e un’ottima performance internazionale. La saga di Mission: Impossible ha sempre attratto un pubblico affezionato, e questo ultimo capitolo non fa eccezione.

Le recensioni, per lo più positive, hanno contribuito a mantenere l’interesse per il film, che ha saputo offrire azione e suspense in linea con le aspettative dei fan. La pellicola ha ottenuto buoni risultati in vari mercati esteri, dimostrando che l’appeal di Tom Cruise e della sua iconica serie di spionaggio è ancora molto forte.

Ballerina: un debutto promettente

Ballerina, lo spin-off della saga di John Wick, ha fatto il suo ingresso nel mercato cinematografico con un incasso di 26 milioni di dollari da 82 mercati esteri, per un debutto globale di 51 milioni di dollari. Sebbene il risultato sia leggermente al di sotto delle proiezioni iniziali, il film ha comunque ottenuto buoni riscontri, specialmente in mercati chiave come Cina, Regno Unito e Messico, dove ha esordito al primo posto.

Diretto da Len Wiseman, Ballerina ha attirato l’attenzione per la sua connessione con l’universo di John Wick, un fattore che ha sicuramente contribuito al suo successo iniziale. Con l’uscita prevista in Giappone e Italia nei prossimi giorni, le aspettative sono alte per una crescita ulteriore degli incassi. Inoltre, il Taormina Film Festival in Sicilia, che aprirà domani, potrebbe offrire una visibilità aggiuntiva al film, attirando l’attenzione di un pubblico più ampio.

Il panorama cinematografico di questo weekend dimostra come il box office continui a essere un campo di battaglia avvincente, con film che si contendono l’attenzione del pubblico e cercano di stabilire nuovi record.

