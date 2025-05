Box Office Italiano: Thunderbolts resta in vetta, ma gli incassi non decollano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il box office italiano continua a mostrare un panorama stagnante, con la pellicola “Thunderbolts” che mantiene la leadership nel weekend, nonostante l’assenza di titoli di forte richiamo. Il film, che riunisce una serie di outsider dell’universo Marvel in una missione per salvare il mondo, ha incassato ulteriori 982.000 euro, portando il totale a 3,8 milioni in due settimane. Sebbene queste cifre siano significative, non raggiungono i livelli dei blockbuster tradizionali, evidenziando un mercato cinematografico in attesa di nuove uscite che possano ravvivare l’interesse del pubblico.

Thunderbolts: un team di outsider Marvel

“Thunderbolts” si presenta come un film corale che riunisce alcuni dei personaggi meno convenzionali dell’universo Marvel. Tra le star del cast figurano nomi noti come Sebastian Stan, Florence Pugh e David Harbour, che interpretano un gruppo di anti-eroi impegnati in una missione impossibile. Nonostante il richiamo del franchise Marvel, gli incassi del film si allineano più con quelli di titoli minori piuttosto che con i grandi successi della casa di produzione. Questo potrebbe indicare una certa saturazione del mercato o una mancanza di novità che possa attrarre il pubblico. La pellicola ha ricevuto un’accoglienza discreta, ma non entusiasta, e si trova a fronteggiare un box office che ha bisogno di nuovi stimoli.

Black Bag: doppio gioco in seconda posizione

In seconda posizione si trova “Black Bag: Doppio Gioco”, un sofisticato thriller spionistico diretto da Steven Soderbergh. La pellicola, che vede protagonisti Michael Fassbender e Cate Blanchett nei ruoli di due agenti segreti, ha incassato 210.000 euro, portando il totale a 734.000 euro in due settimane. La trama ruota attorno a un momento critico nella vita della coppia, quando la moglie viene sospettata di tradimento. Oltre ai due attori principali, il cast include anche Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris, Regé-Jean Page e Pierce Brosnan, il che contribuisce a creare un’atmosfera di tensione e intrigo. Nonostante la qualità del film e le performance degli attori, il suo successo al botteghino non sembra decollare come ci si sarebbe aspettato.

Until Dawn: fino all’alba resta stabile

“Until Dawn – Fino all’alba”, un horror diretto da David F. Sandberg, mantiene la sua posizione sul podio, incassando ulteriori 153.000 euro e raggiungendo un totale di 1,3 milioni. La storia segue un gruppo di giovani che si trovano a fronteggiare una presenza inquietante durante una reunion in un rifugio montano. La pellicola ha trovato il suo pubblico tra gli appassionati del genere, ma non è riuscita a conquistare una fetta più ampia di spettatori. La stabilità della sua posizione nel box office indica un certo grado di interesse, ma non sufficiente a farla emergere in un contesto cinematografico in cerca di novità.

Flight Risk: trappola ad alta quota e il suo debutto deludente

Il ritorno alla regia di Mel Gibson con “Flight Risk – Trappola ad alta quota” ha deluso le aspettative, debuttando in quarta posizione con un incasso di soli 144.000 euro. Il film, che vede Mark Wahlberg nel ruolo di un pilota in crisi, ha raccolto 12 milioni di euro in 322 sale. Le critiche negative ricevute potrebbero aver influito sulla decisione del pubblico di non recarsi al cinema. Nonostante il cast di rilievo e la regia di Gibson, l’interesse sembra essere stato compromesso, suggerendo che il film non ha saputo attrarre il pubblico come sperato.

The Legend of Ochi: un debutto passato inosservato

Infine, in quinta posizione troviamo “The Legend of Ochi”, un fantasy per famiglie che ha incassato solo 140.000 euro in 361 sale. La pellicola, che vede tra i protagonisti Finn Wolfhard di “Stranger Things”, narra le avventure di una giovane ragazza, Yuri, che vive in un remoto villaggio tra creature misteriose. Nonostante le potenzialità della trama, il film è passato quasi inosservato, suggerendo che il pubblico potrebbe non aver trovato l’appeal necessario per attrarre una vasta audience. La storia di Yuri e del suo viaggio emozionante non è riuscita a catturare l’attenzione, evidenziando ulteriormente la difficoltà del box office italiano in questo periodo.

