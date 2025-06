Box office italiano: ritorno alla crescita nel primo weekend di giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il box office italiano ha mostrato segnali di ripresa nel primo fine settimana di giugno 2025, grazie a una serie di eventi favorevoli che hanno attratto un numero significativo di spettatori. La combinazione del successo di ‘Lilo & Stitch’, l’anteprima di ‘Dragon Trainer’ e l’iniziativa ‘Cinema in festa’, che offre biglietti a soli 3,50 euro fino al 12 giugno, ha contribuito a rivitalizzare il mercato cinematografico. Durante questo periodo, sono stati registrati 656.937 spettatori, con un incasso totale di 3,6 milioni di euro. Questi dati rappresentano un incremento del 58% rispetto allo stesso weekend del 2024, anche se si registra una diminuzione del 41% rispetto al weekend precedente.

L’effetto ‘Cinema in festa’ e il successo di ‘Lilo & Stitch’

La giornata di domenica, che ha segnato l’inizio della promozione ‘Cinema in festa’, ha visto oltre 329.000 presenze, quasi il doppio rispetto allo stesso giorno dell’anno scorso. Questo fenomeno evidenzia l’efficacia delle offerte promozionali nel mobilitare il pubblico, ma mette anche in luce la vulnerabilità del mercato cinematografico, che sembra dipendere fortemente da titoli di richiamo e incentivi per l’ingresso nelle sale. ‘Lilo & Stitch’ ha dominato la classifica, incassando 1.475.232 euro e superando i 18,1 milioni di euro totali, diventando così il film più visto dell’anno.

L’anteprima di ‘Dragon Trainer’ e la competizione

In seconda posizione, ‘Dragon Trainer’ ha beneficiato di un’anteprima unica l’8 giugno, incassando 485.513 euro. Questo risultato è un buon segnale in vista dell’uscita ufficiale del live action di DreamWorks, previsto per le prossime settimane. Al terzo posto si trova ‘Karate Kid: Legends’, che ha debuttato con 409.378 euro, mentre ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’ si colloca quarto con 340.961 euro, raggiungendo un totale di 3,7 milioni di euro. La quinta posizione è occupata da ‘La trama fenicia’, con 153.489 euro, seguita da ‘Fuori’ , ‘L’esorcismo di Emma Schmidt’ e ‘Dan Dan Evil Eye’ , che ha ottenuto una media per sala di 1.493 euro in 65 schermi.

Un mercato polarizzato tra blockbuster e film d’autore

La classifica del box office mette in evidenza un mercato cinematografico sempre più polarizzato. Da un lato, i grandi marchi come Disney, DreamWorks e Paramount continuano a dominare, offrendo film pensati per le famiglie e legati a saghe o personaggi noti. Questi titoli riescono a coinvolgere un pubblico variegato, dai bambini agli adulti, grazie alla loro riconoscibilità e a campagne promozionali ben strutturate. Dall’altro lato, si assiste a una diminuzione del pubblico interessato a film meno visibili, d’autore o di genere, che spesso vengono scelti solo in occasione di promozioni evidenti o eventi speciali.

Il pubblico attuale è più informato e cauto, valutando attentamente il costo dell’esperienza cinematografica rispetto alle alternative offerte dalle piattaforme di streaming. In questo contesto, titoli meno immediati o che non appartengono a universi narrativi consolidati faticano a trovare un pubblico. Le medie di incasso basse e i debutti in sordina di film come ‘Fuori’, ‘La trama fenicia’, ‘Mani nude’ e ‘L’amico fedele’ dimostrano che anche la nicchia più curiosa può essere difficile da raggiungere senza un adeguato supporto promozionale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!