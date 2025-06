Box office del weekend: dragon trainer riconquista la vetta, nuove uscite in crescita

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il weekend cinematografico ha visto un’ampia varietà di film in programmazione, ma il remake live-action di Dragon Trainer ha dominato il box office, confermandosi come il titolo più visto. Con un incasso impressionante, il film di Universal Pictures ha nuovamente attirato l’attenzione del pubblico, mentre altre nuove uscite cercano di guadagnare terreno. Analizziamo i dettagli di questo fine settimana al cinema.

Dragon trainer: un successo inarrestabile

Il remake live-action di Dragon Trainer, diretto da Dean DeBlois, ha registrato un incasso di 10 milioni di dollari solo venerdì, portando il totale previsto per il weekend a oltre 35 milioni di dollari. Questo risultato, sebbene rappresenti un calo del 58% rispetto alla settimana precedente, non ha impedito al film di mantenere la prima posizione al box office. Con oltre 160 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti fino ad oggi, Dragon Trainer continua a dimostrare la sua forza commerciale, attirando famiglie e appassionati di animazione.

Il film ha saputo rinnovare l’interesse per la saga, grazie a una combinazione di effetti visivi all’avanguardia e una narrazione coinvolgente. La capacità di attrarre un pubblico variegato, dai bambini agli adulti, ha sicuramente contribuito al suo successo duraturo. La pellicola, quindi, non solo si conferma un grande intrattenimento, ma si prepara a dominare anche nei prossimi giorni.

28 anni dopo: un buon inizio per il ritorno al cinema

Al secondo posto della classifica si trova 28 Anni Dopo, il nuovo film di Sony Pictures, che ha incassato circa 30 milioni di dollari nel corso del weekend. Questo risultato è leggermente superiore alle previsioni iniziali, con un incasso di 14 milioni di dollari solo nel primo giorno di programmazione, venerdì. Il film, che ha un budget di 60 milioni di dollari, ha dunque iniziato con il piede giusto, specialmente in vista dei sequel già annunciati: 28 Anni Dopo Parte 2 e Parte 3.

Il ritorno di questo franchise ha suscitato grande attesa tra i fan, e il buon avvio al box office è un segnale positivo per i prossimi capitoli. La pellicola si propone di attrarre non solo i nuovi spettatori, ma anche coloro che hanno seguito la saga fin dall’inizio, creando un legame nostalgico che potrebbe rivelarsi vincente.

Elio: un debutto sfortunato per la Pixar

Al terzo posto troviamo Elio, il nuovo film originale della Pixar, che ha incassato 9 milioni di dollari venerdì. Questo risultato rappresenta un significativo calo rispetto ai precedenti successi della casa di produzione, come Inside Out 2, che ha debuttato con il secondo miglior incasso di sempre in Nord America, raggiungendo i 155 milioni di dollari. Con un debutto previsto di circa 20 milioni di dollari, Elio si prepara a registrare il peggior avvio nazionale per un film Pixar.

Nonostante il debutto deludente, ci sono speranze che il film possa recuperare nel lungo periodo, seguendo l’esempio di Elemental, che ha avuto un inizio modesto con 29 milioni di dollari, ma ha poi raggiunto un incasso globale di 450 milioni. La Pixar ha una lunga storia di successi, e il pubblico potrebbe decidere di dare una seconda chance a Elio, contribuendo a migliorare le sue performance al box office.

Oceania 2: un altro successo in arrivo

Infine, Oceania 2 si è rivelato uno dei titoli più venduti del weekend, attirando l’attenzione di molti spettatori. La pellicola, attesa con grande entusiasmo, si inserisce in un panorama cinematografico ricco di nuove uscite. Con il suo mix di avventura e animazione, Oceania 2 promette di conquistare il pubblico e di aggiungere un ulteriore successo alla lista dei film della Disney.

Il weekend cinematografico ha quindi offerto una varietà di opzioni per gli spettatori, con titoli che spaziano da remake a sequel e nuove storie originali. La competizione al box office rimane accesa, con Dragon Trainer che continua a dominare, mentre le nuove uscite cercano di farsi strada nel cuore del pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!