Born to Be Murdered, con John David Washington, acquistato da Netflix

Netflix acquista il thriller “Born to Be Murdered”, con John David Washington e Alicia Wikander, che uscirà nel 2021.

Born to Be Murdered: thriller ambientato ad Atene

Netflix ha acquisito i diritti mondiali del thriller “Born to Be Murdered”, con nel cast John David Washington e Alicia Vikander, e che distribuirà in streaming nel 2021. Il film è ambientato ad Atene dove una coppia in vacanza diventa vittima di un violento complotto che avrà tragiche conseguenze. A completare il cast sono presenti anche gli attori Boyd Holbrook e Vicky Krieps. Il film sarà diretto da Ferdinando Cito Filomarino e scritto da Kevin Rice. Tra i produttori sono presenti Luca Guadagnino e Marco Morabito con la loro casa di produzione Frenesy Films insieme a Francesco Melzi d’Eril e Gabriele Moratti per la MeMo in collaborazione con Rai Cinema.

Cito Filomarino, pronipote di Luchino Visconti, ha collaborato con Guadagnino come regista della seconda unità in “Suspiria”, “Call Me My Your Name” e “A Bigger Splash”. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 2015, con il biopic “Antonia”, incentrato sulla poetessa italiana Antonia Pozzi e presentato a numerosi Festival. “Born to Be Murdered” segna l’esordio per il regista in lingua inglese.

I protagonisti del film

Washington ha recitato nella serie comedy HBO “Ballers” e ha vestito i panni di Ron Stallworth nella commedia drammatica di Spike Lee “BlacKkKlansman”, ottenendo così una nomination ai Golden Globe e una agli Screen Actors Guild Award. Attore principale di “Tenet”di Christopher Nolan, sarà co-protagonista anche del drama “Malcolm & Marie”, accanto a Zendaya. Anche “Malcolm & Marie” è stato acquistato da Netflix durante il Toronto International Film Festival. Alicia Vikander, vincitrice dell’Oscar come Miglior Attrice non protagonista per “The Danish Girl”, di recente è apparsa in “The Glorias” nel ruolo di una giovane Gloria Steinem.

Giorgia Terranova