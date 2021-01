Kevin Hart si unisce al film di “Borderlands”

“Borderlands” sarà l’adattamento cinematografico di Eli Roth della serie di videogiochi bestseller, ed è in lavorazione grazie alla Lionsgate. Il fatto che Kevin Hart fosse in trattativa per entrare nel cast era risaputo ed oggi è arrivata la conferma ufficiale.

Borderlands: Kevin Hart e Cate Blanchett nel film sul videogioco

Kevin Hart si unisce a Cate Blanchett nel cast di “Borderlands”, un adattamento cinematografico del popolare videogioco, diretto da Eli Roth.

Hart interpreterà Roland, un abile ex soldato diventato mercenario, nel film Lionsgate. Eli Roth, il cui curriculum include “Hostel” e il film d’azione “Grindhouse”, dirige “Borderlands“.

“Sono entusiasta di lavorare con Kevin”, ha detto Roth. “‘Borderlands’ è un tipo diverso di ruolo per lui e siamo felici di entusiasmare il pubblico con un lato di Kevin che non hanno mai visto prima. Diventerà un fantastico Roland”.

Il presidente del Lionsgate Motion Picture Group, Nathan Kahane, aggiunge: “Kevin ha partecipato ad alcuni dei più grandi successi del mondo e il nostro materiale di partenza è ispirato a uno dei videogiochi più venduti al mondo. Adoriamo il modo in cui il nostro team ha adattato questa storia e non potremmo essere in migliori mani creative “.

Il videogioco diventa film

“Borderlands” è basato sul videogioco di ruolo sparatutto uscito nel 2009. Il gioco, che ha generato diversi sequel, si svolge sul pianeta di Pandora. Il film è ambientato in un lontano futuro, dove quattro Cacciatori della Cripta viaggiano sul lontano pianeta Pandora per dare la caccia a un caveau alieno che si dice contenga una tecnologia aliena avanzata.

Craig Mazin, che ha creato l’acclamata miniserie della HBO “Chernobyl”, ha scritto l’ultima bozza della sceneggiatura.

Hart ha recentemente terminato la produzione della commedia d’azione della Sony “The Man From Toronto” con Woody Harrelson e Kaley Cuoco. All’inizio del 2020, ha girato un dramma intitolato “Fatherhood“. I recenti film di Hart sul grande schermo includono anche “Jumanji: The Next Level”, “Pets 2 – Vita da Animali“, “The Upside” e “Night School“.

I suoi film, tra cui “Ride Along” e “Central Intelligence“, hanno generato complessivamente più di 4 miliardi di dollari di vendite di biglietti globali.

Federica Contini

27/01/2021