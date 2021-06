Borderlands, ecco la prima immagine di Cate Blanchett

Cate Blachett vestirà i panni di Lilith nell’adattamento cinematografico del videogioco “Borderlands”

Cate Blanchett è Lilith in “Borderlands”

Tramite il suo account Twitter l’attrice Jamie Lee Curtis ha rivelato una nuova foto del set di “Borderlands” mostrando nell’ombra il personaggio di Siren Lilith interpretato da Cate Blanchett. Curtis, che interpreta la dottoressa Patricia Tannis nell’imminente adattamento cinematografico, ha anche anticipato altre immagini in arrivo la prossima settimana.

La foto in bianco e nero mostra Blanchett solo la silhouette, ma anche senza molti dettagli visivi, è facile intuire che la versione cinematografica di Lilith sarà estremamente fedele al personaggio dei giochi.

Rivolgendosi ai fan la Curtis ha aggiunto:

Forse la prossima settimana, se sarete carini e farete sapere loro che ne volete ALTRE e non mi licenziano per averlo pubblicato, posterò altre foto di Roland [Kevin Hart], Tiny Tina [Ariana Greenblatt], Krieg [Florian Munteanu], Claptrap [doppiato da Jack Black] e moi, Tannis”

Un cast stellare ricco di personaggi

Lilith è uno dei quattro personaggi giocabili del primo gioco di Borderlands. Come Sirena, Lilith controlla misteriosi poteri alieni che le permettono di compiere imprese incredibili, come il teletrasporto. Come altri protagonisti della serie, Lilith è alla ricerca di un misterioso Vault che, secondo la leggenda, contiene un tesoro inimmaginabile, che ovviamente attira tutti i cattivi.

L’adattamento cinematografico porterà sullo schermo molti personaggi preferiti dai fan. Il cast di Borderlands include anche Édgar Ramírez come Atlas, Olivier Richters come Krom, Janina Gavankar come comandante Knoxx, Gina Gershon come Mad Moxxi, Cheyenne Jackson come Jakobs, Charles Babalola come Hammerlock, Benjamin Byron Davis come Marcus, Steven Boyer come Scooter, Ryann Redmond come Ellie, Bobby Lee come Larry e Haley Bennett in una parte sconosciuta collegata al passato di Lilith. Il fondatore di Gearbox Randy Pitchford e Strauss Zelnick di Take-Two Interactive sono i produttori esecutivi dell’adattamento cinematografico, garantendo fedeltà al franchise di videogiochi. “Borderlands” è diretto da Eli Roth, da una sceneggiatura di Craig Mazin (Chernobyl).

Non è stata fissata una data di uscita per “Borderlands“, ma le riprese del film sono già iniziate lo scorso aprile. Ecco la foto del set qui sotto:

Luca Francesconi

01/06/2021