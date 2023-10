Bodies, la nuova serie TV su Netflix da una graphic novel

Arriva dal 19 ottobre su Netflix la nuova serie TV Bodies che è tratta da una graphic novel di Si Spencer. Ma di cosa tratta e quanto durerà? Lo scopriamo nel nostro articolo.

Bodies, una serie TV complessa e articolata

Sarà articolata in ben 4 linee temporali la nuova serie TV Bodies che approda su Netflix e ha sviluppi complessi, per arrivare alla risoluzione di un omicidio.

Quando lo “stesso” cadavere è scoperto a Longharvest Lane nell’East End londinese nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo deve indagare sulla vicenda. Mentre si cercano collegamenti tra i decenni, i detective scoprono che le inchieste sono correlate e un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix assume un ruolo sempre più importante. Ha avuto qualcosa a che fare con l’omicidio? O forse si tratta di qualcosa di ancora più inquietante? Per venire a capo del rebus, i quattro detective dovranno trovare un modo per collaborare e svelare un complotto che dura oltre 150 anni.

Una sorta di “Multiverso” investigativo, dunque, che si muove tra epoche differenti per arrivare alla risoluzione di un unico caso.

Cos’altro sapere su Bodies

Messo in atto dallo sceneggiatore di Torchwood e No Offence, Paul Tomalin, il racconto segue le vicende di quattro detective che, seppur in diverse linee temporali, provano con medesima determinazione a risolvere il mistero. Via via che iniziano a convergere, le loro indagini parallele rivelano una sinistra cospirazione che si estende per oltre 160 anni e mette in allarme il Regno Unito, con tutti gli indizi che portano all’enigmatica figura politica di Elias Mannix (interpretato da Stephen Graham). Come è collegato all’omicidio?

“È complicato parlare della trama e del percorso del mio personaggio perché ci sarebbe molto da dire”, ha detto in proposito l’attore Stephen Graham. “Mannix è stato abbandonato da bambino e lasciato a se stesso nel mondo crudele in cui è cresciuto. È stato adottato da una famiglia che gli ha mostrato una qualche forma di amore. Ma poi è diventato parte di una setta e l’architetto di una società utopica distorta. Sembra folle, vero? Ma è una follia bellissima!”.