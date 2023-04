Bob Odenkirk spiega perché non è interessato a un ruolo nel MCU

Bob Odenkirk, noto attore e comico americano, ha dichiarato di non avere intenzione di recitare in un film del Marvel Cinematic Universe (MCU). In un’intervista recente con The Independent, l’attore di Better Call Saul ha spiegato che preferisce ruoli più realistici e vicini alla vita di tutti i giorni e che non si sente adatto a un mondo come quello del MCU.

“Mi piace sempre mantenere le cose realistiche, facili da relazionare e più piccole. Non penso di essere adatto a quel mondo”, ha dichiarato Odenkirk. “Sono adatto a personaggi che ti fanno pensare che quel tipo potrebbe vivere accanto a te”.

Bob Odenkirk e la sua carriera

Bob Odenkirk è famoso soprattutto per la sua carriera nella commedia, che include la scrittura per Saturday Night Live e la partecipazione a progetti come Lucky Hank. Tuttavia, il suo ruolo nel film del 2021 Nobody è stato molto diverso rispetto a quelli che ha interpretato in passato.

Anche se il ruolo era in un film d’azione, che potrebbe essere visto come un’opportunità per entrare nel MCU, Odenkirk ha un’opinione diversa sul suo personaggio:

“Hutch Mansell è comunque un uomo di famiglia, ma il suo rapporto con la violenza è diverso”, ha spiegato. “È cambiato, ma ha ancora molta strada da percorrere per trovare un vero equilibrio nella sua vita”.

Il regista del film Nobody, Ilya Naishuller, ha inoltre dichiarato che Odenkirk si è spinto al limite per il film:

“Ha messo tanto impegno”, ha detto il regista. “Un anno e mezzo di allenamento. Quando inizi ad allenarti dopo i 50 anni, è difficile”.

Bob Odenkirk e il suo stile di recitazione

Bob Odenkirk è noto per il suo stile di recitazione molto naturale e realistico, che lo ha reso popolare in molti progetti comici e drammatici. Ha anche dimostrato la sua versatilità in Nobody, dove ha dovuto interpretare un personaggio con un approccio completamente diverso rispetto a quelli che ha interpretato in passato.

Bob Odenkirk ha spiegato che preferisce ruoli che lo rendono vicino al pubblico e che non si sente adatto a un mondo come quello del MCU. La sua carriera è stata caratterizzata da una grande varietà di ruoli, dimostrando la sua versatilità e il suo talento come attore.