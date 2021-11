Bob Marley Biopic: le anticipazioni del regista Reinaldo Marcus Green

Secondo quanto riportato in esclusiva da Collider, il regista Reinaldo Marcus Green è alla direzione di un film biografico sull’icona della musica reggae Bob Marley.

Bob Marley Biopic: l’omaggio al Re del reggae di Reinaldo Marcus Green

Il regista Reinaldo Marcus Green ha confermato che sta dirigendo un film biografico su Bob Marley e ha rivelato durante un’intervista a Collider, nuovi dettagli sul progetto.

Bob Marley ha incantato il mondo con il suo talento musicale e ha contribuito a diffondere la cultura giamaicana. Era anche noto per il suo esplicito sostegno alle riforme sociali democratiche, usando spesso la sua musica per diffondere i suoi ideali politici. È sorprendentemente come mancasse un film biografico ad alto budget sul suo personaggio, il che rende l’imminente produzione della Paramount più che meritevole.

Green ha affermato che sta cercando l’angolazione giusta per affrontare la vita dell’iconico cantante reggae e attivista politico, lavorando alla sceneggiatura insieme a Zach Baylin (“Una famiglia vincente – King Richard”, 2021) e che Ziggy Marley, il figlio maggiore di Bob Marley:

“Ziggy Marley è il mio punto di contatto per il film e il produttore del progetto. Ho chiamato Zach Baylin per aiutarmi a scriverlo, il che è fantastico per riunire il nostro team. Speriamo di avere una sceneggiatura molto presto. Sono davvero entusiasta di tutto ciò.”

Il regista, anche senza sceneggiatura, si è detto avere già le idee molto chiare sull’esplorazione della fertile carriera del cantante:

“Il nostro film inizia nel ’76 e in realtà riguarda la realizzazione del non album in studio di ‘Bob Marley and the Wailers’, ‘Exodus’”.

“Exodus” è l’album registrato dalla band dopo che Bob Marley, sopravvissuto a un tentativo di omicidio è stato costretto a lasciare la Giamaica ed è stato esiliato a Londra. Sarebbe davvero la finestra perfetta per guardare la vita dell’iconico personaggio, in un periodo in cui l’artista è costretto a riflettere sulle sue radici e sulla portata internazionale del suo messaggio d’amore all’umanità.

Alla domanda di chi sarebbe stato l’attore perfetto per interpretare Bob Marley, Reinaldo Marcus Green ha risposto:

“Il film non ha ancora un cast, ma è aperto a chiunque si adatti meglio alla parte. Tutto è possibile. Sono aperto a trovare, scoprire qualcuno completamente nuovo di zecca che potrebbe essere anche un membro della famiglia. Sono aperto a chiunque sia il miglior attore per il ruolo”.

Eleonora De Sanctis

25/11/2021