Blumhouse riacquisisce i diritti del franchise di Saw: il futuro della saga horror si fa incerto

Il mondo del cinema horror ha vissuto un momento di incertezza con la cancellazione della data di uscita di Saw 11, avvenuta lo scorso marzo. La questione legata ai diritti del franchise ha lasciato i fan in attesa di notizie, ma ora sembra che una soluzione sia all’orizzonte. Blumhouse Productions, la casa di produzione fondata da Jason Blum, ha deciso di intervenire per riportare in vita la famosa saga, acquisendo i diritti di Saw da Twisted Pictures.

L’acquisizione dei diritti da parte di Blumhouse

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Blumhouse sta portando a termine un accordo che le consentirà di rilevare i diritti del franchise di Saw, attualmente detenuti da Twisted Pictures. Questo sviluppo è significativo non solo per i fan della serie, ma anche per il regista James Wan, creatore della saga, che avrà l’opportunità di tornare a lavorare su un progetto a lui molto caro. Wan, infatti, è già partner di Blumhouse attraverso la sua casa di produzione, Atomic Monster, e la sinergia tra le due entità potrebbe portare a nuove e interessanti prospettive per il franchise.

L’acquisizione rappresenta un passo importante per Blumhouse, che ha già dimostrato di saper gestire con successo produzioni horror, come dimostrano i suoi numerosi successi al botteghino. La casa di produzione non solo riporterà Wan a contatto con Saw, ma avrà anche l’opportunità di esplorare nuove direzioni narrative per la saga, che ha già affascinato milioni di spettatori in tutto il mondo.

La situazione attuale del franchise di Saw

Nonostante l’acquisizione dei diritti, la situazione attuale del franchise di Saw rimane complessa. Lionsgate, che ha distribuito i film precedenti, continuerà a essere coinvolta nel progetto come partner di distribuzione e manterrà il 50% dei diritti sul franchise. Tuttavia, al momento non ci sono piani concreti per lo sviluppo di un nuovo film. Questo significa che Saw 11, che era già stato cancellato, rimarrà tale e il franchise potrebbe ripartire con un nuovo capitolo in futuro.

Il franchise di Saw ha avuto un impatto significativo nel panorama cinematografico, incassando oltre 1 miliardo di dollari al botteghino globale grazie ai suoi dieci film. Oltre ai film, la saga ha generato una vasta gamma di prodotti, tra cui fumetti, videogiochi, attrazioni per parchi a tema, giocattoli e abbigliamento, dimostrando la sua capacità di espandersi oltre il grande schermo.

Le prospettive future per Saw

Con l’acquisizione da parte di Blumhouse, i fan di Saw possono sperare in un rinnovato interesse per la saga. La collaborazione tra Blumhouse e James Wan potrebbe portare a un approccio fresco e innovativo, capace di attrarre sia i vecchi fan che nuove generazioni di spettatori. La casa di produzione ha già dimostrato di saper creare atmosfere inquietanti e storie avvincenti, rendendo plausibile l’idea di un ritorno in grande stile per Saw.

Tuttavia, resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi. Con l’assenza di un progetto attualmente in fase di sviluppo, l’attesa per i fan potrebbe prolungarsi. La speranza è che Blumhouse riesca a trovare una direzione chiara per il franchise, in modo da poter continuare a raccontare storie che tengano il pubblico con il fiato sospeso, come è sempre stato nel corso della storia di Saw.

