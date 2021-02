Blue Sky Studios: Disney chiude la casa di animazione de “L’Era glaciale”

Disney sta chiudendo Blue Sky Studios, reparto di animazione della 20th Century Fox con un incasso globale di 5,9 miliardi di dollari, che durante la sua carriera ha prodotto 13 lungometraggi tra cui il franchise di “L’era glaciale”.

I motivi della chiusura

Si poteva prevedere per Blue Sky, soprattutto dopo che la Disney ha acquisito la 20th Century Studios nel marzo 2019. A causa della pandemia, l’anno scorso è stato difficile per Disney: sia per lo studio, ma anche con chiusure di parchi a tema e attracchi delle linee di crociera. Il sostegno di un terzo studio di animazione non era più praticabile per la Disney date le attuali realtà economiche causate dal COVID-19.

L’ultimo giorno per lo studio di animazione sarà ad aprile. Il numero di dipendenti Blue Sky interessati è 450.

La produzione del film “Nimona” diretto da Patrick Osborne, che risale al 14 gennaio 2022, verrà interrotta e il film non uscirà più. Una serie basata sui personaggi de “L’Era glaciale” di Blue Sky è già in lavorazione per Disney +.

Le proprietà dello studio rimarranno parte di Disney e non ci sono piani per un altro importante studio di assorbire i dipendenti e le operazioni di Blue Sky.

La storia e i successi di Blue Sky Studios

Attraverso cinque film, la serie de “L’Era glaciale” ha incassato 3,2 miliardi di dollari al botteghino globale. Oltre ad essa lo studio poteva vantare di altri successi come “Rio”, “Ferdinand” nominato agli Oscar e “Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts”.

Blue Sky Studios è stata fondata nel febbraio 1987 da Chris Wedge, Michael Ferraro, Alison Brown, e Eugene Troubetzkoy dopo che il loro datore di lavoro, la società tecnologica MAGI (che ha lavorato agli effetti visivi per il classico Disney del 1982 “Tron”), ha chiuso.

In seguito all’acquisizione di Fox da parte della Disney, il presidente dei Walt Disney Animation Studios Andrew Millstein divenne co-presidente dello studio di animazione della Fox. Millstein dovrebbe uscire dopo la chiusura dello studio.

Federica Contini

10/02/2021