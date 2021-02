Netflix ha acquisito “Blue Miracle”, il film di Dennis Quaid precedentemente noto come “On the Line”.

“Blue Miracle” sarà visibile su Netflix

Basato su una storia vera, “Blue Miracle” è incentrato su Casa Hogar, un orfanotrofio messicano che lotta per sopravvivere in seguito alle devastazioni causate dall’uragano Odile nel 2014. Sull’orlo della bancarotta, i residenti partecipano al più grande torneo di pesca del mondo nella speranza di vincere il premio in denaro per salvare la loro casa.

Julio Quintana, i cui credits includono il dramma di Martin Sheen del 2016 “The Vessel”, ha diretto il film e ha anche co-scritto la sceneggiatura con Chris Dowling (“Run the Race”, “Priceless”, “Where Hope Grows”).

I produttori sono stati Javier Chapa per Mucho Mas Media, Darren Moorman per Reserve Entertainment, Chris George per Redwood Ranch Productions, Ben Howard per Third Coast Content e Trey Reynolds per Provident Films. Provident Films ha cofinanziato il film con Endeavour Content.

I protagonisti del film

Insieme a Quaid, il cast include Raymond Cruz, Anthony Gonzalez, Jimmy Gonzales, Dana Wheeler-Nicholson, Fernanda Urrejola e Bruce McGill.

Quaid, che ha interpretato in modo memorabile il padre di Lindsay Lohan in “The Parent Trap” e ha recitato in “The Big Easy”, “The Right Stuff” e “The Rookie”, apparirà nel film biografico “Regan” nei panni dell’ex presidente Ronald Reagan. I suoi lavori cinematografici recenti includono il film per famiglie della Universal Pictures “A Dog’s Journey” (il sequel di “A Dog’s Purpose”) e il film epico di guerra di Roland Emmerich “Midway”. Quaid sta attualmente girando “American Underdog” per Lionsgate, che racconta la storia del quarterback della NFL Kurt Warner.

Cruz è meglio conosciuto per aver interpretato il detective Julio Sanchez nel dramma procedurale di TNT “The Closer” e il suo spinoff “Major Crimes”, così come per il suo ruolo di signore della droga Tuco Salamanca in “Breaking Bad” e “Better Call Saul”.

Netflix non ha ancora annunciato la data dell’uscita.

Maria Bruna Moliterni

11/ 02/ 2021