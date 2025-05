Blossoms Shanghai: la serie di Wong Kar-Wai arriva su Mubi per il mercato internazionale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia che i cinefili stavano aspettando è finalmente arrivata: la serie tv “Blossoms Shanghai“, diretta dal celebre regista Wong Kar-Wai, si prepara a varcare i confini cinesi per approdare su Mubi, la piattaforma di streaming on demand. Questa attesa serie, composta da 30 episodi, rappresenta un’importante novità nel panorama televisivo internazionale e si appresta a conquistare il pubblico di diverse nazioni.

La distribuzione internazionale di Blossoms Shanghai

Secondo quanto riportato da Deadline, Mubi si occuperà della distribuzione di “Blossoms Shanghai” in vari territori, tra cui America Latina, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Turchia e India. Sebbene al momento non siano state annunciate date specifiche per il lancio, la notizia ha già suscitato entusiasmo tra i fan italiani, che attendono con impazienza di poter vedere questa nuova opera del regista. È interessante notare che, al momento, non ci sono informazioni riguardo a una possibile distribuzione nel Regno Unito o negli Stati Uniti, il che rende l’Italia una delle fortunate nazioni a poter accogliere la serie in anteprima.

Wong Kar-Wai e il suo ritorno dopo un decennio

“Blossoms Shanghai” segna il ritorno di Wong Kar-Wai sulla scena dopo un lungo intervallo di dieci anni. La serie è stata rilasciata in Cina nel 2023 ed è la prima esperienza del regista nel formato televisivo. Wong Kar-Wai è noto per i suoi film iconici come “Hong Kong Express“, “In the Mood for Love” e “As Tears Go By“, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. Con “Blossoms Shanghai“, il regista porta sullo schermo una storia avvincente, basata sul romanzo “Blossoms” di Jin Yucheng, che narra l’ascesa di un milionario self-made, Ah Bao, descritto come il Jay Gatsby di Shanghai.

La trama e il cast di Blossoms Shanghai

La serie si sviluppa attorno alla figura di Ah Bao, un personaggio che incarna l’idealismo e l’avventurismo che hanno caratterizzato Shanghai negli anni ’90. Attraverso i suoi 30 episodi, “Blossoms Shanghai” esplora il percorso di Bao dai bassifondi fino al vertice della società, offrendo uno spaccato della vita e delle aspirazioni in una delle città più dinamiche del mondo. Ogni episodio è diretto dallo stesso Wong Kar-Wai, garantendo una coerenza stilistica e narrativa. Il cast include attori di spicco come Hu Ge, Ma Yili, Tang Yan e Xin Zhilei, mentre la direzione della fotografia è affidata a Peter Pau, vincitore dell’Oscar per “La tigre e il dragone“.

La serie promette di essere un viaggio emozionante attraverso la storia e la cultura di Shanghai, arricchita dalla visione unica di Wong Kar-Wai. Con l’attesa distribuzione su Mubi, i fan di tutto il mondo potranno finalmente scoprire questa nuova opera del regista, che si preannuncia come un importante contributo al panorama televisivo contemporaneo.

