Blake Lively sul set It Ends with us, il film sul romanzo di Colleen Hoover

L’attrice Blake Lively, nota ai più per la serie TV Gossip girl e per ruoli al cinema, in film come “Cafè Society” di Woody Allen e “Le belve” di Oliver Stone, è tornata sul set per il film It Ends with us.

Il ritorno al set di Blake Lively

Dopo tre anni di assenza dai set ed a tre mesi dalla nascita del quarto bambino, Blake Lively è tornata a lavoro.

L’attrice, per le vie di New York è stata avvistata durante le riprese del film in lavorazione It Ends With Us, l’adattamento cinematografico del romanzo di Colleen Hoover pubblicato nel 2016. Al suo fianco nel film troviamo la co-star Justin Baldoni, noto per il suo ruolo nella serie Jane The Virgin.

Il look dell’attrice sul set

Blake Lively è apparsa in abiti di scena semplici: un abito marrone chiaro a gonna larga e ai piedi mocassini e calzettoni a fantasia. In un altro momento, sul set, invece l’attrice indossa sopra al vestito una t-shirt rosa chewing gum e una giacca del colore medesimo. Make-up appena accennato e capelli di colore rosso scuro, ovviamente ondulati

L’attrice è apparsa in una bella condizione di forma, nonostante sia da poco diventata per la quarta volta mamma.

Quarto figlio che l’attrice ha avuto con la star Ryan Reynolds.

L’annuncio della natività è stato dato via social, quasi di soppiatto, pubblicando una foto in compagnia del marito e della suocera, Tammy, in cui il pancione sfoggiato fino a quel momento è scomparso e la didascalia recita: «La domenica del Super Bowl 2023 è stata impegnativa».

Dunque, adesso un nuovo impegno, sotto le luci dei riflettori del magico mondo del cinema attende l’attrice, una delle più apprezzate nel mondo serial TV americano.

Non resta, pertanto attendere la fine delle riprese del nuovo film It Ends with us.