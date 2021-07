Blade Runner: Black Lotus, la serie anime ispirata dal franchise del film

“Blade Runner: Black Lotus”, la serie anime che prende spunto dal famoso franchise del film. Il cast e i personaggi della serie sono stati presentati da Adult Swim.

Blade Runner: Black Lotus, pronto ad espandere il franchise

È in arrivo una nuova serie di anime ispirata al film di “Blade Runner” e Adult Swim assieme a Crunchyroll racconta questo progetto svelando nomi dei personaggi e il relativo parco di attori. “Blade Runner: Black Lotus” conterrà tredici episodi diretti da Shinji Aramaki e Kenji Kamiyama.

Ambientato in una Los Angeles cyberpunk, “Black Lotus” offrirà ai fan dei film di “Blade Runner” una storia originale che ruota attorno a un replicante creato in segreto. Mentre entrambi i film di “Blade Runner” si concentravano sugli agenti di polizia, “Black Lotus” sembra pronto ad espandere il franchise in nuove direzioni, poiché l’elenco dei personaggi include commercianti del mercato nero, politici e scienziati. Adult Swim trasmetterà la versione in lingua inglese come parte del blocco Toonami, mentre Crunchyroll trasmetterà in streaming la serie in giapponese con i sottotitoli.

Il cast e i personaggi della serie

L’elenco completo dei personaggi della serie, insieme al cast vocale inglese e giapponese, include: Elle, una replicante femminile creata per uno scopo segreto e sconosciuto (doppiato da Jessica Henwick / Arisa Shida); Joseph, una figura misteriosa che possiede una discarica di pezzi di ricambio a Los Angeles (doppiato da Will Yun Lee / Shinshu Fuji); Alani Davis, una nuova recluta della polizia di Los Angeles (doppiato da Samira Wiley / Takako Honda); Niander Wallace Sr, fondatore e CEO della Wallace Corporation (doppiato da Brian Cox / Takaya Hashi); Niander Wallace Jr, un brillante scienziato che lavora per suo padre (doppiato da Wes Bentley / Takehito Koyasu); Marlowe, un letale Blade Runner (doppiato da Josh Duhamel / Taiten Kusunoki); Josephine Grant, la moglie del capo della polizia (doppiato da Peyton List / Yoshiko Sakakibara); Earl Grant, capo della polizia della polizia di Los Angeles (doppiato da Stephen Root / Hochu Otsuka ); Doc Badger, un commerciante del mercato nero (doppiato da Barkhad Abdi / Takayuki Kinba); il senatore Bannister, un politico con forti sentimenti sulla produzione di replicanti (doppiato da Gregg Henry / Masane Tsukayama); Doctor M, un brillante medico e professore di medicina (doppiato da Henry Czerny / Akio Nojima); Hooper, un giornalista nella tasca della Wallace Corporation (doppiato da Jason Spisak / Kazuki Yao)

Non esiste ancora una data di uscita specifica per “Blade Runner: Black Lotus”, anche se è stato confermato che la serie debutterà entro la fine dell’anno. Intanto sarà al panel Comic-Con@Home 2021 ospitato online il 23 luglio.

Francesca Reale

08/07/2021