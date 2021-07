Black Panther: Wakanda Forever: iniziano le riprese

I Marvel Studios sono tornati in Wakanda.

“Black Panther: Wakanda Forever” – l’attesissimo sequel del blockbuster vincitore di un Oscar “Black Panther” – ha iniziato la produzione martedì ai Pinewood Studios di Atlanta, ha detto a Variety il capo dei Marvel Studios Kevin Feige.

Il ritorno a Wakanda senza Chadwick

Il regista Ryan Coogler sta tornando a dirigere dalla sua sceneggiatura e Feige afferma che anche tutti gli attori del cast originale torneranno, senza, ovviamente, la star Chadwick Boseman, che è morta nell’agosto 2020 dopo una battaglia di quattro anni contro il cancro al colon.

“È chiaramente molto emozionante senza Chad”, ha detto Feige prima del “Black Widow” Global Fan Event a Los Angeles martedì sera. “Ma tutti sono anche molto entusiasti di riportare il mondo di Wakanda al pubblico e ai fan. Lo faremo in un modo che renderebbe orgoglioso Chad”.

I dettagli della trama rimangono nascosti e Feige non ha detto quali attori specifici sarebbero tornati. Ma Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba e Angela Bassett probabilmente riprenderanno i loro ruoli dal film originale.

Black Panther: Wakanda Forever: quando uscirà?

“Black Panther: Wakanda Forever” debutterà l’8 luglio 2022. È uno dei 26 titoli in arrivo nella lista dei Marvel Studios per l’uscita nelle sale e lo streaming su Disney Plus, inclusa una serie TV ambientata nel mondo di Wakanda che fa parte di un accordo televisivo pluriennale complessivo che Coogler e la sua Proximity Media hanno firmato con The Walt Disney Company a febbraio.

“Siamo particolarmente entusiasti di fare il nostro primo salto con Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e i loro partner ai Marvel Studios, dove lavoreremo a stretto contatto con loro su alcuni spettacoli MCU per Disney Plus“, ha detto Coogler al momento dell’affare. “Siamo già coinvolti in alcuni progetti che non vediamo l’ora di condividere”.

Federica Contini

30/06/2021