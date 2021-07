Black Panther: ci sarà anche Michaela Coel

Michaela Coel si è unita al cast di “Black Panther: Wakanda Forever”, il sequel del film di successo Marvel “Black Panther”. Variety ha diffuso la notizia in esclusiva.

Black Panther: aggiunge nella lista attori anche Michaela Coel

Il film “Black Panther” ha un nuovo attore nel cast. Gli addetti ai lavori affermano che Michaela Coel si è unita al regista Ryan Coogler ai Pinewood Studios di Atlanta, dove la produzione è iniziata il mese scorso. I Marvel Studios hanno rifiutato di commentare la questione.

Coel è esplosa nel radar di Hollywood nel 2020 con la sua serie HBO Max acclamata dalla critica “I May Destroy You”, per la quale ha ricevuto quattro nomination agli Emmy. Oltre a scrivere, dirigere e produrre, Michaela Coel ha recitato nello spettacolo come uno scrittore popolare che elabora il trauma dello stupro nella Londra contemporanea.

Tra gli altri impegni della Coel ricordiamo i programmi Netflix “Black Mirror” e “Chewing Gum” e i lungometraggi “Been So Long” e “Star Wars: Gli ultimi Jedi”. Attualmente lavora attraverso la sua etichetta indipendente Falkna Productions, che ha co-prodotto “I May Destroy You”.

Nel ricordo di Chadwick Boseman

“È chiaramente molto emozionante senza Chad”, ha detto il capo dei Marvel Studios Kevin Feige a Variety alla fine di giugno, riferendosi alla defunta star Chadwick Boseman, morto nell’agosto 2020 dopo aver combattuto contro il cancro al colon. “Ma tutti sono anche molto entusiasti di riportare il mondo di Wakanda al pubblico e ai fan. Lo faremo in un modo che renderebbe orgoglioso Chad“.

Sebbene il cast aggiuntivo non sia stato confermato, Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba e Angela Bassett riprenderanno probabilmente i loro ruoli dal film originale.

“Black Panther: Wakanda Forever” uscirà su larga scala l’8 luglio 2022.