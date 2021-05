Black Panter 2: la Marvel annuncia il titolo e la data di uscita del sequel

Il film “Black Panter 2” ha finalmente un titolo definito da molti “strappalacrime”. Ad annunciarlo è la Marvel assieme alla data di uscita nelle sale.

Black Panter 2: finalmente il titolo del sequel

Ora che il pubblico può finalmente tornare al cinema, la Marvel ci ricorda che ha un intero carico di film dietro le quinte. Lo studio ha appena lanciato una nuova serie di annunci tra cui il primo filmato di “Eternals” di Chloe Zhao, e il titolo ufficiale del sequel di “Black Panther” di Ryan Coogler che sarà “Black Panther: Wakanda Forever”.

Ovviamente, il titolo ufficiale è un po’ strappalacrime, con l’ombra della tragica scomparsa di Chadwick Boseman che incombe sulla produzione. L’attore ha interpretato l’eroe del titolo in quattro film e i membri del cast hanno commentato la loro emozione del ritorno al lavoro senza di lui.

Le reazioni del cast al prossimo ritorno sul set

Di recente Lupita Nyong’o si è aperta riguardo il prossimo film della Marvel e ha detto: “Le persone mi chiedono: “Sei entusiasta di ritornare?” Eccitazione non è la parola giusta. Mi sento come se fossi in uno stato molto pensieroso e meditativo quando si tratta di “Black Panther 2”. La sua morte è ancora estremamente forte per me. E non riesco nemmeno a immaginare come sarà salire sul set e non averlo lì “.

Martin Freeman, che ha recentemente confermato il ritorno del suo personaggio, Everett Ross, ha anche parlato del modo in cui Ryan Coogler ha rimodellato così attentamente la storia di “Black Panther: Wakanda Forever” per onorare Boseman: “Ryan è un leader, che si sente molto come noi, che sente la perdita in modo molto, e molto più forte. Il modo in cui ha rimodellato il secondo film è così rispettoso della perdita che abbiamo vissuto tutti come cast e come mondo. Quindi ci si sente spiritualmente ed emotivamente corretti per farlo. Non vedo l’ora di tornare insieme e onorare ciò che ha iniziato con noi e mantenere la sua luce attraverso esso.“

“Black Panter: Wakanda Forever” uscirà al cinema a luglio del 2022.

Francesca Reale

04/05/2021