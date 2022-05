Black Mirror ritorna: una nuova serie in lavorazione su Netflix

Una nuova serie di “Black Mirror” è in lavorazione su Netflix, a rivelarlo Variety.

“Black Mirror” sta prendendo forma e il casting è ora in corso

Sono passati quasi tre anni da quando la quinta stagione del dramma distopico è stata presentata in anteprima sul servizio di streaming nel giugno 2019, ma le fonti indicano che una nuova serie antologica di “Black Mirror” sta prendendo forma e il casting è ora in corso.

Sebbene i dettagli su storie specifiche siano tenuti sotto chiave, Variety comprende che la sesta stagione avrà più episodi della quinta, che comprendeva solo tre puntate e vedeva come protagonisti Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace e Miley Ciro.

Una fonte vicina alla produzione dice a Variety che l’ultima stagione ha una portata ancora più cinematografica, con ogni puntata trattata come un singolo film. Questo è, ovviamente, in linea con le recenti stagioni di “Black Mirror”, per i quali gli episodi di solito superavano i 60 minuti e avevano valori di produzione incredibilmente alti.

La nuova stagione di “Black Mirror” è la prima ad emergere da quando il creatore Charlie Brooker e la sua partner creativa Annabel Jones hanno lasciato la loro società di produzione House of Tomorrow, che era supportata da Endemol Shine Group, nel gennaio 2020. Non è passato molto tempo prima che il la coppia ha aperto un negozio sotto la nuova bandiera di produzione Broke and Bones e Netflix ha rapidamente investito nella società attraverso un mega accordo in cui acquisisce parti dell’attività in un periodo di cinque anni, per una somma che potrebbe raggiungere i 100 milioni di dollari.

Quando Brooker e Jones hanno lasciato House of Tomorrow, tuttavia, i diritti di “Black Mirror” sono rimasti alla società madre Endemol Shine Group, che è stata infine acquisita da Banijay Group nell’estate del 2020. Tale accordo ha effettivamente impedito a Brooker e Jones di produrre altro stagioni per Netflix fino a quando non è stato concluso un accordo con Banijay, e i fan temevano che quella sarebbe stata la fine dello spettacolo.

Lo stesso Brooker ha messo in dubbio il futuro di “Black Mirror” due anni fa, dicendo alla rivista britannica Radio Times al culmine della pandemia che: “Al momento, non so quale stomaco ci sarebbe per le storie sulla caduta delle società a parte, quindi non sto lavorando su uno di quelli. Sono un po’ desideroso di rivisitare le mie abilità comiche, quindi ho scritto sceneggiature mirate a farmi ridere”.

Evidentemente, è stato finalmente raggiunto un accordo e Banijay Rights – il braccio di distribuzione della società che detiene sia il formato che i diritti sul nastro finito di “Black Mirror” – ha concesso in licenza il suo show di successo a Netflix.

Brooker ha mantenuto un profilo relativamente basso da quando si è unito all’ovile Netflix. Conosciuto per i suoi concisi formati di recensione della BBC “Weekly Wipe” e “Screenwipe”, Brooker ha applicato una svolta simile al suo programma Netflix “Death to 2020”, che ha portato una scuderia di celebrità per aggiungere un po’ di potere da star e offrire Le stesse battute di Brooker. Netflix ha seguito lo scorso anno uno speciale “Death to 2021”. In quel periodo, ha anche prodotto esecutivamente lo speciale “L’attacco dei cliché di Hollywood!”

A febbraio, lo streamer ha lanciato l’intelligente cortometraggio animato interattivo di Brooker, “Cat Burglar”, che chiedeva agli spettatori di rispondere a domande trivia per far avanzare la storia di un gatto di nome Rowdy che sta cercando di rubare l’arte da un museo. Lo spettacolo è stato un tributo al fumettista Tex Avery, che ha contribuito a creare iconici personaggi dei cartoni animati come Bugs Bunny e Daffy Duck.

Eppure, a due anni dall’adesione a Netflix, Brooker è ancora virtualmente sinonimo di “Black Mirror” e ha senso che lo streamer lo voglia di nuovo sulla piattaforma.

Sebbene lo spettacolo abbia avuto inizio sull’emittente britannica Channel 4, dove è andato in onda per due stagioni, il formato è diventato una sensazione globale su Netflix con episodi ad alto budget e carichi di celebrità come “San Junipero” e “USS Callister” che prendono il buio cuore dello spettacolo ad altezze vertiginose e raccogliendo una cornucopia di premi nel processo.

Netflix e Banijay Rights hanno rifiutato di commentare questa storia.

Fonte: Variety

Mina Franza

16/05/2022