Black Mirror: l’ambizione di Downey Jr. di farci un film

Robert Downey Jr., noto per i suoi ruoli iconici in vari film di Hollywood, ha da tempo espresso un interesse particolare per un episodio di Black Mirror, la serie televisiva britannica che ha catturato l’attenzione del pubblico con le sue storie distopiche e provocatorie.

L’episodio che ha colpito l’attore è “Ricordi Pericolosi” (o “The Entire History of You” nel titolo originale), un episodio che ha catturato l’immaginazione di Downey Jr. al punto da volerlo trasformare in un film. Questo interesse non è recente, infatti risale al 2013, quando l’attore ha acquisito i diritti per l’adattamento cinematografico dell’episodio.

Black Mirror: L’episodio ‘Ricordi Pericolosi’

“Ricordi Pericolosi” è un episodio che si distingue per la sua trama avvincente e originale. Fa parte della prima stagione di Black Mirror e ha nel cast l’attrice Jodie Whittaker. La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano, dove la tecnologia ha raggiunto livelli tali da permettere alle persone di registrare e rivedere ogni momento della loro vita.

Il protagonista, Liam Foxwell, è un avvocato che vive in questo mondo altamente tecnologico. La sua vita prende una svolta drammatica quando scopre che sua moglie Ffion potrebbe averlo tradito. Questa scoperta porta Liam, Ffion e un terzo personaggio in un triangolo di gelosie, sospetti e tradimenti, creando una trama intensa e coinvolgente.

Il progetto cinematografico

Da quasi un decennio, Robert Downey Jr. ha espresso il desiderio di portare “Ricordi Pericolosi” sul grande schermo. Secondo le informazioni disponibili, Jesse Armstrong, noto per il suo lavoro in “Peep Show” e “Succession“, sarebbe stato incaricato della sceneggiatura, con la Warner Bros. responsabile della distribuzione.

Tuttavia, nonostante l’interesse e i diritti acquisiti, la produzione del film non è ancora iniziata. Questo ritardo ha suscitato molte domande tra i fan di Black Mirror e gli ammiratori di Downey Jr., che si chiedono quando e se il progetto vedrà mai la luce.

Black Mirror: Un futuro sul grande schermo?La visione di Robert Downey Jr. per “Ricordi Pericolosi” potrebbe portare Black Mirror in una nuova dimensione, quella del grande schermo. Nonostante i ritardi, l’interesse dell’attore e la potenziale collaborazione con la Warner Bros. mantengono viva la speranza di vedere un giorno questo episodio trasformato in un film. Solo il tempo dirà se l’ambizione di Downey Jr. si concretizzerà, portando Black Mirror a conquistare nuovi orizzonti nel mondo del cinema.