Birds of Prey: Margot Robbie rivela il titolo ufficiale del film

Margot Robbie svela il titolo ufficiale del film: Birds of Prey – And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

La bellissima attrice Margot Robbie alias Harley Queen ieri sera ha postato sul suo profilo instagram una foto della prima pagina dello script realizzato da Christina Hodson per “Birds of Prey”, il cinecomics tutto al femminile targato DC, nella quale l’attrice ritorna a vestire i panni della folle fidanzata del Joker. Come si vede sull’immagine condivisa sul web, sotto al titolo già noto è stata aggiunta a mano una scritta molto particolare: “And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”. Successivamente THR ha confermato che non è semplicemente un’aggiunta apportata da Margot Robbie per divertimento, ma è proprio il vero titolo completo del film anche la Warner Bros ha condiviso la notizia sulle sue pagine social facendo letteralmente impazzire il mondo dei fan della DC.

“Birds of Prey” si concentrerà proprio sull’emancipazione di Harley Quinn, una chiara evoluzione del personaggio rispetto a quello presentato in “Suicide Squad“.

Le riprese del cinecomic tutto femminile targato DC inizieranno a gennaio, la star come tutti abbiamo capito sarà proprio la bella Harley Quinn, affiancata dalle eroine Black Canary e Huntress le quali saranno chiamata ad unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor.

Un cast stellare quello messo insieme per “Birds of Prey”, la bellissima Margot Robbie dovrà dividersi la scena con Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre Rosie Perez vestirà i panni della detective Renee Montoya.

Fra gli ultimi interpreti che si sono uniti al troviamo l’attrice Ella Jay Basco che ha ottenuto la parte di Cassandra Cain.

“Birds of Prey: And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”- ancora non sappiamo come verrà tradotto in italiano – sarà diretto dalla regista Cathy Yan mentre l’uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 7 febbraio 2020.

Chiara Broglietti

21/11/2018