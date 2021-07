Bill Cosby è tornato ma con dichiarazioni fuori luogo

L’attore una volta noto come “America’s Dad” ha scelto il Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti per fare dichiarazioni scomode: il silenzio, a quanto pare, non è una possibilità per Bill Cosby.

Il commento-bomba rilasciato da Bill Cosby

In una dichiarazione un po’ confusa, Cosby si scaglia contro il rimprovero della Howard University alla sua ex moglie in onda Phylicia Rashad dopo il suo entusiasmo per la scarcerazione dell’attore caduto in disgrazia. Bill Cosby ha anche denigrato il sanguinoso tentativo di colpo di stato al Campidoglio a gennaio come colpa dei media mainstream, e non degli idioti del MAGA.

“Dovete sostenere la Howard University, la libertà di parola (Ms. Rashad), che viene insegnata o si suppone venga insegnata ogni giorno in quella rinomata scuola di legge che risiede nel vostro campus”, diceva la dichiarazione.

Quindi, il legalmente cieco Cosby, che si è formato in una lunga serie di prigionieri politici durante il suo periodo nell’istituto di correzione statale della Pennsylvania a Phoenix, è diventato una supernova nelle sue ultime osservazioni pubbliche.

“Questo (sic) media mainstream sono gli insurrezionisti che hanno preso d’assalto il Campidoglio. Quegli stessi media insurrezionalisti stanno cercando di demolire la Costituzione di questi Stati Uniti d’America in questo Giorno dell’Indipendenza”, ha aggiunto la dichiarazione rilasciata dal portavoce di lunga data di Cosby, Andrew Wyatt. “Nessun tecnicismo: è una violazione dei propri diritti e noi, le persone, sosteniamo la signora Phylicia Rashad.”

Il papà d’America è veramente scagionato?

Bill Cosby dopo essere rimasto in silenzio, ha mantenuto le sue dichiarazioni sui social media e si è rivolto al suo team di comunicazione e agli avvocati difensori.

Inoltre, anche se la corte suprema dello stato di Keystone ha annullato la sentenza di Cosby a causa di un accordo del 2005 con l’allora Montgomery County D.A. per non sporgere denuncia per lo stupro del dipendente della Temple University Constand, l’attore è lungi dall’essere dichiarato innocente delle accuse.

Per prima cosa, Cosby ha pagato milioni a Andrea Constand in un accordo civile più di 15 anni fa. In secondo luogo, l’attore ammise nel 2005 di aver dato a Constand delle pillole di Benadryl la notte dell’assalto nella sua villa nel 2004. Tuttavia, il creatore-star di “The Cosby Show” insiste che l’incontro fu del tutto consensuale.

Inoltre, più di 60 donne hanno affermato che Cosby le ha drogate e aggredite nel corso dei decenni con un cocktail di pillole e alcol. Il giudice Steven O’Neill ha permesso al procuratore distrettuale Steele di avere altri cinque accusatori, tra cui l’ex giudice di “America’s Next Top Model” Janice Dickinson, che prenderanno posizione nel secondo processo e racconteranno le loro storie di aggressione.

Federica Contini

05/07/2021