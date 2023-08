“Biancaneve”: non si placano le critiche sul remake del classico Disney

Come ormai tutti sapranno, Biancaneve otterrà presto il suo remake in chiave live action. La scelta di voler stravolgere la trama, cercando di adeguarsi agli standard del politicamente corretto, hanno portato alla nascita di feroci critiche da parte dei fan. Negli ultimi tempi si è espresso sulla questione anche il figlio del regista del cartone animato, David Hand. David Hand Jr. non ha usato mezzi termini per definire questo nuovo adattamento cinematografico.

Il regista David Hand, collaborò come regista supervisore del classico d’animazione del 1937 e lavorò al fianco di Walt Disney. Il classico Disney, liberamente ispirato al racconto dei Fratelli Grimm, è una delle opere più conosciute ed apprezzate al mondo. Sembra che la scelta di voler stravolgere la trama ed i personaggi del live-action abbiano portato ad un odio generale verso il cambiamento.

Il figlio del regista infatti, intervistato recentemente da The Telegraph, ha condannato fermamente la scelta di voler realizzare un remake di questo genere. L’uomo che oggi ha 91 anni, negli anni ’90 ha lavorato come designer per la Disney. Ritiene che questo approccio nasca da una sostanziale incomprensione del film originale:

“ll film originale venne scritto con grande gusto. È un concetto completamente diverso e sono totalmente in disaccordo, e so che mio padre e Walt sarebbero stati altrettanto in disaccordo… Sono contrario a questa rivisitazione completamente nuova. È una vergogna che la Disney stia cercando di fare qualcosa di nuovo con qualcosa che è stato un grande successo in passato… Portano avanti un pensiero così radicale, oggi. Cambiano le storie, cambiano il processo di pensiero dei personaggi… Semplicemente, non sono più le stesse storie. Stanno inventando nuove cose “woke” e io non sono interessato a nulla di tutto ciò. Trovo francamente un po’ offensivo quello che hanno fatto con alcuni di questi film classici… Non c’è rispetto per quello che Disney e mio padre hanno fatto… Penso che Walt e lui si rivolterebbero nella loro tomba.”

Secondo Hand inoltre, gli attuali capi degli studios dovrebbero concentrarsi sulla produzione di nuove idee, piuttosto che realizzare remake di grandi successi del passato: