Bianca Guaccero torna su Rai 1 con ‘Techetechete’ e ‘TecheTeche Top Ten’: l’estate della nostalgia

Bianca Guaccero è pronta a riempire le serate estive degli spettatori di Rai 1 con due programmi che promettono di far rivivere i ricordi più belli della musica italiana. A partire dal 29 giugno 2025, la conduttrice presenterà una nuova edizione di ‘Techetechete’, seguita dallo spin-off ‘TecheTeche Top Ten’, che andrà in onda dal 6 luglio. Entrambi i format si concentrano su canzoni e programmi che hanno segnato la storia della televisione italiana, offrendo un viaggio nostalgico attraverso le hit musicali dagli anni ’60 agli anni ’90.

Il debutto di ‘Techetechete’ con Topo Gigio

La nuova edizione di ‘Techetechete’ prenderà il via domenica 29 giugno 2025, con una puntata speciale condotta da Topo Gigio. Questo personaggio iconico della televisione italiana guiderà gli spettatori in un viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto la storia, con un focus particolare sulle hit che hanno caratterizzato le diverse generazioni. Il programma andrà in onda ogni sera alle 20:35, occupando il posto di ‘Affari Tuoi’ nella fascia dell’access prime time. Grazie a questo format, il pubblico avrà l’opportunità di rivedere e riscoprire brani che hanno segnato momenti indimenticabili della loro vita, accompagnati da aneddoti e curiosità legate agli artisti e ai brani stessi.

‘TecheTeche Top Ten’: un viaggio tematico nella musica italiana

Dal 6 luglio 2025, Bianca Guaccero condurrà ‘TecheTeche Top Ten’, un programma che si propone di esplorare le canzoni e i programmi che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura italiana. Ogni domenica alle 20:35, il pubblico sarà accompagnato in puntate tematiche, dove i brani celebri verranno collegati a specifici argomenti, creando un filo conduttore che rende ogni episodio unico e coinvolgente. Questo spin-off di ‘Techetechete’ si propone di approfondire non solo la musica, ma anche il contesto storico e sociale che ha influenzato la creazione di queste canzoni, rendendo il programma un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva.

Il look audace di Bianca Guaccero

Per il suo ritorno in televisione, Bianca Guaccero ha scelto un look audace e accattivante, indossando un abito rosso fuoco con spalle imbottite e uno spacco laterale, completato da maxi orecchini dorati. Questa scelta di stile non solo mette in risalto la sua personalità vivace, ma riflette anche il suo ruolo di conduttrice versatile e amata dal pubblico. Attraverso ‘TecheTeche Top Ten’, Bianca Guaccero dimostra di essere una vera regista di emozioni, capace di evocare nostalgia e sorrisi, rendendo le serate estive su Rai 1 un momento da non perdere. Con il suo talento e la sua passione, la conduttrice si prepara a conquistare nuovamente il cuore degli spettatori, offrendo un’estate ricca di ricordi e musica.

