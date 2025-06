Bianca Balti racconta la sua rinascita: dalla dipendenza alla lotta contro il cancro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Bianca Balti, nota modella italiana, ha recentemente condiviso la sua storia di resilienza e rinascita durante un’intervista nel programma “Belve“, condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. In un racconto che ha toccato il cuore di molti, Balti ha parlato delle sue esperienze con la dipendenza da eroina e della sua battaglia contro il cancro, rivelando come questi eventi abbiano influenzato la sua vita e la sua visione del mondo.

La lotta contro la dipendenza

Nel corso dell’intervista, Bianca Balti ha affrontato il tema della sua dipendenza da eroina, un periodo buio che ha segnato profondamente la sua vita. “Ho assunto eroina per due anni, un’esperienza che non è stata facile”, ha dichiarato. La modella ha spiegato come, nonostante la gravità della situazione, fosse riuscita a mantenere un’apparenza di normalità, presentandosi regolarmente al lavoro e accudendo la sua prima figlia. “Ho sempre avuto un grande senso di responsabilità”, ha aggiunto, sottolineando che il problema della dipendenza non era immediatamente visibile agli altri.

La decisione di smettere è arrivata dopo un momento di riflessione profonda, spinta dall’amore per sua figlia. “Un giorno, mentre era all’asilo, mi ha detto qualcosa che mi ha colpito. Da quel momento ho capito che dovevo riprendere in mano la mia vita”, ha raccontato Balti. La sua determinazione e la volontà di superare la dipendenza sono state fondamentali in questo processo. “Ci è voluta una grandissima forza di volontà”, ha affermato, evidenziando come la presenza della figlia l’abbia aiutata a trovare la motivazione necessaria per affrontare la sfida.

La diagnosi di cancro e la forza interiore

Nel 2022, Bianca Balti ha affrontato un’altra dura prova: la diagnosi di cancro alle ovaie al terzo stadio. Nonostante la gravità della malattia, la modella ha descritto quell’anno come “il più bello della mia vita”. “Ho scoperto una forza grandissima dentro di me”, ha dichiarato, evidenziando come questa esperienza le abbia permesso di apprezzare maggiormente la vita e le relazioni significative. “Ho visto il sostegno delle mie amiche e ho capito quanto sia bella la vita”, ha aggiunto, trasmettendo un messaggio di speranza e resilienza.

Balti ha anche parlato delle difficoltà legate alla diagnosi e delle reazioni di alcuni medici, che le hanno consigliato di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva a causa della sua condizione genetica. “È importante lanciare il messaggio ‘bisogna mettersi in sicurezza’, ma non bisogna pensare che sia una passeggiata”, ha avvertito, sottolineando la complessità delle decisioni mediche e il peso emotivo che queste comportano.

Riflessioni sulla vita e sull’immagine pubblica

Durante l’intervista, Bianca Balti ha toccato anche il tema della sua immagine pubblica e delle aspettative che la società ripone sulle donne. “A quelli di destra non va giù che una donna di sinistra possa essere una modella e avere una bella casa”, ha dichiarato, raccogliendo l’approvazione della conduttrice. La modella ha espresso il suo disinteresse per il giudizio altrui, affermando: “Non mi interessa più essere amata da tutti”. Questo cambiamento di prospettiva è il risultato delle sue esperienze di vita, che l’hanno portata a valorizzare la propria autenticità.

In un passaggio significativo, Balti ha anche confermato di aver guadagnato un milione in un pomeriggio, sottolineando la sua lucidità e consapevolezza riguardo alla sua carriera. La sua storia è un esempio di come la determinazione e la forza interiore possano portare a una rinascita, anche dopo aver affrontato le sfide più difficili.

