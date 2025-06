Bianca Balti racconta come il suo fidanzato l’ha supportata nella lotta contro il cancro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Bianca Balti, nota modella italiana, sarà ospite della nuova puntata di “Belve“, programma condotto da Francesca Fagnani, in onda stasera. Durante l’intervista, la Balti condividerà la sua recente battaglia contro un tumore alle ovaie e il supporto ricevuto dal suo fidanzato. Le anticipazioni rivelano momenti di grande sincerità e anche di ironia, con la modella che ha dichiarato di voler scrivere un libro sul suo percorso di guarigione.

Il supporto del fidanzato e la guarigione

Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani ha ricordato un’affermazione di Bianca Balti riguardo alla sua attrazione per gli uomini, esprimendo il desiderio di chiedere a Dio di alleviarla. La risposta della modella è stata sorprendente e provocatoria: “Dio ha fatto di più, mi ha dato il pene migliore al mondo, quello del mio fidanzato”. Questa affermazione ha suscitato una reazione divertita nella conduttrice, che ha subito colto l’occasione per scherzare sull’idea di un libro che la Balti vorrebbe scrivere, intitolato “Come il pene mi ha guarita dal cancro“. La modella ha sottolineato l’importanza della felicità nel rafforzare il sistema immunitario, affermando: “L’essere felici aiuta il sistema immunitario”.

La carriera di top model e la luce interiore

Durante l’intervista, Bianca Balti ha parlato anche della sua carriera nel mondo della moda, rivelando di essere entrata nel gruppo delle top model più celebri grazie a una particolare “luce” che emana naturalmente. Ha spiegato che non tutte le modelle raggiungono il successo solo per la loro bellezza, ma anche per la determinazione e la “fame” di successo. Ha osservato che alcune colleghe hanno dimostrato di avere una grande ambizione, frequentando ambienti e situazioni che le hanno aiutate a rimanere al top nel settore.

Riflessioni sulla bellezza e il successo

Bianca Balti ha condiviso le sue riflessioni sul mondo della moda, evidenziando come la bellezza non sia solo una questione di aspetto fisico, ma anche di personalità e carisma. Ha affermato che le modelle che riescono a emergere nel settore spesso possiedono una luce unica, che le distingue dalle altre. Tuttavia, ha anche riconosciuto che il percorso per diventare una top model richiede sacrifici e una forte motivazione. Le sue parole offrono uno spaccato interessante su un settore che, pur essendo affascinante, è anche estremamente competitivo e impegnativo.

L’intervista di Bianca Balti a “Belve” si preannuncia come un momento di grande apertura e sincerità, capace di toccare temi profondi come la salute, l’amore e la carriera, offrendo al pubblico uno sguardo autentico sulla vita di una delle modelle più iconiche del panorama internazionale.

