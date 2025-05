Better Man: il biopic su Robbie Williams arriva in home video con un’ottima edizione 4K UHD

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Better Man“, un biopic audace e originale sulla vita di Robbie Williams, è ora disponibile in home video. Questa edizione 4K UHD a due dischi offre un’esperienza visiva e sonora di alta qualità, anche se gli extra non soddisfano completamente le aspettative. La pellicola, diretta da Michael Gracey, racconta la storia della celebre star del pop attraverso una narrazione unica, in cui Williams è rappresentato con le sembianze di una scimmia, un elemento che ha suscitato curiosità e dibattito.

La trama di Better Man: un viaggio tra successi e sfide

“Better Man” si distingue per la sua narrazione e il modo in cui affronta la vita di Robbie Williams, alternando momenti di grande successo a periodi di crisi e difficoltà personali. La scelta di rappresentare il protagonista come una scimmia è una scommessa coraggiosa, che riflette il tumulto interiore e le battaglie che Williams ha affrontato nel corso della sua carriera. La pellicola non si limita a celebrare i trionfi, ma esplora anche le cadute e i demoni che hanno segnato la vita dell’artista, offrendo uno sguardo profondo e autentico sulla sua esistenza.

Il film è caratterizzato da una colonna sonora ricca delle canzoni più iconiche di Robbie Williams, che accompagnano il pubblico in questo viaggio emozionante. Le performance dal vivo, le scene di concerti e i momenti di intimità si intrecciano per creare un’opera che non è solo un biopic, ma un’esperienza immersiva che celebra la musica e la vita di uno degli artisti più amati del panorama musicale.

L’edizione 4K UHD: qualità video e audio

L’edizione 4K UHD di “Better Man“, distribuita da Lucky Red e Plaion Pictures, si distingue per la qualità tecnica. Il video, pur non essendo progettato per esaltare al massimo le potenzialità della codifica, riesce a offrire immagini di grande impatto. Nonostante l’uso di effetti visivi e CGI, la resa visiva è convincente, con una buona capacità di riprodurre i momenti più intensi e le atmosfere del film.

La definizione è ottima, anche se non si tratta di un 4K dal dettaglio impeccabile. La grana è presente ma naturale, e il quadro generale mantiene una nitidezza apprezzabile. I colori, ricchi e variegati, riflettono l’intensità emotiva della storia, con tonalità desaturate che richiamano l’atmosfera decadente del film. L’HDR-10 contribuisce a rendere le scene scure più profonde, permettendo di cogliere ogni dettaglio senza compromessi.

Un audio coinvolgente con Dolby Atmos

Uno degli aspetti più notevoli dell’edizione è l’audio, che offre una traccia Dolby Atmos anche per la versione italiana. Questo consente di vivere un’esperienza sonora avvolgente, in grado di trasmettere l’energia delle canzoni e dei concerti. La colonna sonora, ricca di brani iconici, si fa sentire in modo potente e preciso, avvolgendo lo spettatore in un paesaggio sonoro vibrante.

La dinamica dell’audio è eccellente, con dialoghi chiari e ben definiti. Gli effetti sonori, che spaziano da fuochi d’artificio a momenti di folla, arricchiscono ulteriormente l’esperienza, rendendo ogni scena coinvolgente e immersiva. La qualità dell’audio è un elemento fondamentale che contribuisce a rendere “Better Man” un prodotto di grande valore per gli appassionati di cinema e musica.

Gli extra: interviste e contenuti speciali

Nonostante le elevate aspettative, gli extra presenti nell’edizione home video risultano un po’ deludenti. Tutti i contenuti aggiuntivi sono inclusi nel disco blu-ray e comprendono interviste con il regista Michael Gracey, Robbie Williams e alcuni attori del film. Le interviste, che durano complessivamente circa mezz’ora, offrono uno sguardo interessante sul processo creativo e sulle esperienze vissute durante la realizzazione del film.

Oltre alle interviste, sono presenti tre brevi featurette che mostrano il dietro le quinte della produzione, un trailer e il video musicale “Forbidden Road“, introdotto dal regista e dall’artista. Sebbene questi contenuti siano interessanti, molti fan avrebbero gradito ulteriori approfondimenti o materiali inediti che potessero arricchire l’esperienza complessiva di visione.

In sintesi, “Better Man” si presenta come un biopic audace e innovativo che, nonostante alcune mancanze negli extra, riesce a catturare l’essenza della vita di Robbie Williams attraverso una narrazione originale e coinvolgente. L’edizione 4K UHD offre un’ottima qualità video e audio, rendendo questo film un acquisto consigliato per gli appassionati della musica e del cinema.

