Best Sellers: il trailer del film con Aubrey Plaza e Michael Caine

In”Best Sellers” Aubrey Plaza e Michael Caine partecipano al tour del libro instillato “From Hell”

Best Sellers: il trailer del film

Screen Media ha pubblicato il primo trailer di “Best Sellers”, un film divertente che vede protagonisti Sir Michael Caine ( The Dark Knight , The Prestige ) e Aubrey Plaza ( Parks and Recreation , Happiest Season). Il film uscirà nelle sale e on demand il 17 settembre.

Lucy Standbridge (Plaza) è una giovane e ambiziosa editrice di libri che ha ereditato l’attività fallimentare di suo padre. Quando scopre che la casa editrice ha un contratto con l’autore solitario Harris Shaw (Caine), e che Shaw deve loro un libro, si rende conto che la risposta a tutti i suoi problemi potrebbe risiedere nella prossima uscita di quest’ultimo. Naturalmente, il tour del libro li costringe a stare in compagnia l’uno dell’altro, e sembra che un’improbabile amicizia inizi a svilupparsi come risultato.

Oltre a Caine e Plaza, il film è interpretato anche da Ellen Wong ( Scott Pilgrim vs the World , GLOW ), Scott Speedman ( Underworld , The Strangers ) e Cary Elwes ( Stranger Things , The Princess Bride ). Lina Roessler ( Little Whispers: The Vow , Mustard Seed ) ha diretto il film, mentre Anthony Greico ha scritto la sceneggiatura che ha ricevuto un Nicholl Fellowship in Screenwriting Award 2015

La sinossi ufficiale

Lucy Standbridge (Aubrey Plaza) ha ereditato la casa editrice di suo padre e l’ambizioso editore l’ha quasi affondata con titoli fallimentari. Scopre che le è dovuto un libro di Harris Shaw (Michael Caine), un autore solitario, irascibile e ubriaco che aveva originariamente messo l’azienda sulla mappa decenni prima. In un ultimo disperato tentativo di salvare l’azienda, Lucy e Harris pubblicano il suo nuovo libro e intraprendono un tour del libro che li cambia entrambi in modi che non si aspettavano.

Screen Media rilascerà “Best Seller” nelle sale e on demand il 17 settembre.

Francesca Reale

20/08/2021