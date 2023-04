Berlino, arriva a dicembre su Netflix lo spin-off de La Casa di Carta

Tutti gli appassionati della Casa di Carta stanno esultando perché Netflix ha annunciato l’uscita di Berlino, spin-off appunto de La Casa de Papel. È in arrivo dunque il prequel di una delle serie tv più amate degli ultimi tempi. Si intitola Berlino e ha come protagonista il ladro eccentrico interpretato da Pedro Alonso.

La trama di Berlino, prequel de La Casa di Carta

Un nuovo colpo nella città dell’amore. Dal mondo de La Casa di Carta, BERLINO arriva su Netflix a dicembre. #BERLINONetflix pic.twitter.com/HG1WolW6Am — Netflix Italia (@NetflixIT) February 7, 2023

Berlino arriverà sulla piattaforma streaming nel dicembre 2023. La storia sarà ambientata tra Parigi e Madrid. Il prequel racconterà la storia di Berlino antecedente alla prima stagione de La Casa Di Carta. Il personaggio è deceduto alla fine del primo colpo, quello alla Zecca di Stato, quindi la serie si concentrerà sui fatti antecedenti a quelli già raccontati, partendo dai flashback già trasmessi.

Il personaggio di Berlino

La nuova serie è dedicata a uno dei personaggi più amati, indecente con le donne come lo descrive lo stesso interprete eppure pieno di fascino. Berlino, alias Andres de Fonellosa, è fratello del Professore e braccio armato della banda di rapinatori. In particolare, la serie Netflix dedicata a Berlino, racconterà di una spettacolare rapina che il ladro stravagante metterà a segno con una delle bande con cui ha già compiuto diversi colpi. Si sa solo che la rapina in questione sarà a Parigi e che Berlino cercherà di far sparire 44 milioni di dollari in gioielli.

Il cast della serie

Insieme al protagonista Pedro Alonso, nel cast di Berlino ci saranno: Michelle Jenner che sarà Keila, esperta in ingegneria informatica; Tristán Ulloa che interpreterà Damián, professore e consigliere di Berlino; Begoña Vargas nei panni di Cameron un kamikaze che vive il rischio senza preoccuparsi delle conseguenze; Peña Fernández che sarà Roi, il fedele compagno di avventure di Berlino; Joel Sánchez nelle vesti di Bruce, l’instancabile uomo d’azione.

Il trailer