Berlinguer: La grande ambizione, il film premiato arriva in TV e streaming in Italia

Il film “Berlinguer: La grande ambizione” ha recentemente conquistato il pubblico e la giuria ai Premi David di Donatello 2025, e ora è pronto per debuttare in televisione e sulle piattaforme di streaming italiane. Questa è un’opportunità imperdibile per chi non ha potuto assistere alla sua proiezione nelle sale cinematografiche o per coloro che desiderano rivivere la storia di uno dei politici più iconici del nostro paese.

Dettagli sulla messa in onda

A partire da lunedì 26 maggio, “Berlinguer: La grande ambizione” sarà trasmesso su Sky Cinema e sarà disponibile in streaming su NOW. Il film andrà in onda in prima serata, precisamente alle 21:15, sul canale Sky Cinema Uno. Gli abbonati potranno anche accedere al film in qualsiasi momento tramite Sky on demand e Sky Go, offrendo così una flessibilità senza precedenti per gli spettatori. Questa messa in onda rappresenta un’importante occasione per approfondire la figura di Enrico Berlinguer, un politico che ha lasciato un segno indelebile nella storia italiana.

La trama e il cast del film

Diretto da Andrea Segre, “Berlinguer: La grande ambizione” esplora la vita di Enrico Berlinguer, interpretato da Elio Germano. La sceneggiatura, scritta da Segre insieme a Marco Pettenello, offre uno sguardo intimo sulla vita privata e politica di Berlinguer, mettendo in luce le sue ambizioni e le sfide affrontate nel corso della sua carriera. Presentato come film d’apertura alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre, il film ha ricevuto un’accoglienza calorosa da parte del pubblico e della critica.

Il cast è arricchito da attori di talento come Fabrizia Sacchi, Francesco Acquaroli, Roberto Citran, Paolo Pierobon, Giorgio Tirabassi e Andrea Pennacchi. Ognuno di loro contribuisce a dare vita a una narrazione che non solo racconta la storia di un uomo, ma anche di un’epoca e di un’ideologia che ha segnato profondamente il panorama politico italiano.

Riconoscimenti e premi

“Berlinguer: La grande ambizione” ha ottenuto due prestigiosi David di Donatello, tra cui il premio per Miglior Attore Protagonista assegnato a Elio Germano e il premio per il Miglior Montaggio. Questi riconoscimenti testimoniano non solo la qualità della recitazione, ma anche l’abilità nella realizzazione del film, che riesce a catturare l’essenza di un personaggio complesso e affascinante. La vittoria ai David di Donatello rappresenta un traguardo significativo per il film, sottolineando l’importanza della sua narrazione nel contesto culturale italiano contemporaneo.

Per chi desidera avere un’anteprima del film, è possibile guardare il trailer di “Berlinguer: La grande ambizione“, che offre un assaggio della potenza emotiva e della profondità della storia raccontata. Con l’arrivo del film in televisione e in streaming, il pubblico avrà finalmente l’opportunità di scoprire o riscoprire la vita di Enrico Berlinguer, un leader che ha saputo ispirare generazioni.

