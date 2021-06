Bergman Island: il trailer del film più atteso al festival di Cannes

Il trailer di “Bergman Island” della regista e sceneggiatrice francese Mia Hansen-Løve è ora disponibile. E’ tra i film più attesi al Festival di Cannes

Bergman Island: il trailer ufficiale

“Bergman Island” di Mia Hansen-Løve ha ora un trailer ufficiale e il film sarà ufficialmente presentato durante il festival di Cannes. Non è la prima volta che un film di Hansen-Løve debutta al festival, questa però sarà la prima volta che competerà per l’acclamata Palma d’oro.

“Bergman Island” è interpretato da Mia Wasikowska, Vicky Krieps, Tim Roth, Anders Danielsen Lie, Joel Spira e Clara Strauch. Il film racconta una coppia di registi che si reca nella famosa isola e scoprono che realtà e finzione iniziano a confondersi. Hansen-Løve ha girato a Fårö, in Svezia, dove il famoso regista Ingmar Bergman ha girato diversi suoi film, tra cui “Through a Glass Darkly” e “Persona”. Sulla base della sinossi della trama, sembra che Hansen-Løve trarrà di più da questi due film, anche se il passaggio dal bianco e nero al colore mostrerà l’isola in modo diverso.

Hansen-Løve si assicura che il film non ignori l’influenza di Bergman, poiché sembra che il disagio, il romanticismo o il senso di presunzione permeano il film. Come dice un personaggio succintamente, “Fuck Bergman”, quando gli viene chiesto perché la Svezia è sempre attaccata a lui. Krieps interpreta anche una scrittrice che trasferisce la sua famiglia sull’isola, nella speranza che la sua scrittura sia influenzata dall’aura di Bergman.

I film attesi al festival di Cannes

Ora che la line-up del Festival di Cannes 2021 è stata ufficialmente annunciata, i trailer stanno per essere rilasciati per stimolare il pubblico per il ritorno dei festival in presenza. Quello della regista francese è considerato tra i film più attesi del festival. Il film perciò completa quella che è la migliore lista per Cannes da anni. Tra i nuovi e attesissimi film troviamo “Annette” del sempre controverso Paul Verhoeven, il ritorno alla regia di Sean Penn con “Flag Day”, il tanto ritardato “The French Dispatch” di Wes Anderson e altri da Asghar Farhadi, Justin Kurzel, Sean Baker e Julia Ducournau.

“Bergman Island” debutterà a Cannes a luglio.

Francesca Reale

07/06/2021