Beppe Convertini torna su Rai1 con “Azzurro – Storie di Mare”: novità e anticipazioni

Beppe Convertini, noto conduttore televisivo, è pronto a tornare in onda su Rai1 con la nuova edizione del programma “Azzurro – Storie di Mare“, in partenza sabato 5 luglio. Dopo il successo riscosso alla guida di “Unomattina in famiglia“, Convertini si prepara ad affrontare una nuova sfida, desideroso di portare il pubblico alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese. In un’intervista rilasciata al portale TvBlog.it, il conduttore ha condiviso le sue aspettative e i suoi obiettivi per il programma.

L’importanza di raccontare l’italia

Nel dialogo con TvBlog.it, Beppe Convertini ha sottolineato l’importanza di creare un programma che possa attrarre il pubblico, puntando sulla qualità dei contenuti e sulla bellezza dell’Italia. “È una bella sfida, ma la cosa più importante è creare un programma che possa piacere al pubblico, che sia di qualità, che racconti la nostra Italia, il Paese più bello del mondo”, ha dichiarato. Convertini si propone di portare gli spettatori in un viaggio attraverso le bellezze naturali e culturali del nostro Paese, cercando di trasmettere l’amore e la passione per la scoperta.

Un viaggio speciale tra mare e tradizioni

Il conduttore ha spiegato che il suo intento è quello di trasmettere al pubblico la voglia di conoscere e di esplorare, circumnavigando le isole italiane. “Cerchiamo di trasmettere al nostro pubblico l’amore, la passione, la voglia di conoscere, e lo facciamo circumnavigando l’isola… È un viaggio davvero speciale e spero che possa piacere”, ha affermato. Convertini ha messo in evidenza come il programma non sia solo un viaggio fisico, ma anche un’opportunità per scoprire le tradizioni, gli usi e i costumi delle diverse regioni italiane, con un focus particolare sulla provincia autentica e generosa.

Ascolti e aspettative per la nuova edizione

Nonostante l’importanza degli ascolti, Beppe Convertini ha dichiarato che questo non è il suo principale pensiero. “Non abbiamo aspettative, siamo una piccola squadra e ce la mettiamo tutta per raccontare l’Italia“, ha spiegato. La sua priorità è quella di offrire un programma che possa coinvolgere e appassionare i telespettatori, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sui numeri. Convertini è consapevole che il successo di “Azzurro – Storie di Mare” dipenderà dalla capacità di raccontare storie autentiche e affascinanti legate al nostro Paese.

Anticipazioni sulla nuova edizione di unomattina in famiglia

Durante l’intervista, la redattrice di TvBlog.it ha chiesto a Convertini alcune anticipazioni sulla nuova edizione di “Unomattina in famiglia“, confermata durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025-26. Convertini ha rivelato che ci saranno molte rubriche e approfondimenti, mantenendo la formula che ha reso il programma amato dai telespettatori. “Ci sono le nostre rubriche, uno spazio di approfondimento, una parte dedicata al cinema e al teatro, alcuni giochi, la cronaca rosa e tante cose molto interessanti”, ha dichiarato il conduttore. La speranza di Convertini è che il programma continui a riscuotere successo tra i telespettatori che, da anni, si sintonizzano su Rai1 per iniziare il weekend in sua compagnia.

