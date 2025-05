Benicio Del Toro parla del possibile ritorno nel ruolo del Collezionista in Avengers: Doomsday

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Benicio Del Toro, noto per il suo ruolo del Collezionista nell’universo cinematografico Marvel, ha recentemente condiviso le sue impressioni sulla possibilità di tornare a interpretare questo personaggio iconico nel prossimo film Avengers: Doomsday. Durante la promozione del suo nuovo progetto cinematografico, La trama fenicia, l’attore ha risposto a domande riguardanti il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe , suscitando l’interesse dei fan.

Le parole di Benicio Del Toro sul suo futuro nel MCU

In un’intervista rilasciata a ComicBook, Del Toro ha affrontato il tema del suo possibile ritorno nel ruolo di Taneleer Tivan, meglio conosciuto come il Collezionista. La sua risposta è stata cauta e riflessiva: “Non lo so, davvero. È un po’ come essere chiamati per partecipare a un torneo internazionale: ti fa piacere, ma prima devono invitarti. Finora, non ho ricevuto alcuna chiamata per il secondo tempo, quindi incrociamo le dita”. Queste parole lasciano intendere che, sebbene ci sia interesse da parte sua, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un suo coinvolgimento nel nuovo capitolo della saga Avengers.

Il Collezionista e il suo percorso nel Marvel Cinematic Universe

Il Collezionista ha fatto la sua prima apparizione nel MCU nel film Thor: The Dark World, uscito nel 2013. Successivamente, il personaggio è tornato in Guardiani della Galassia nel 2014 e in Avengers: Infinity War nel 2018. In quest’ultimo film, il Collezionista è stato coinvolto in una delle sequenze più intense, durante l’attacco di Thanos su Knowhere, lasciando i fan con molte domande sul suo destino. La sua presenza ha sempre suscitato curiosità, e il suo futuro rimane incerto.

In occasione dell’uscita di Infinity War, Del Toro aveva mostrato ottimismo riguardo alla sorte del suo personaggio, affermando: “Penso che sia ancora vivo… state parlando con lui, no?”. Questa affermazione ha alimentato le speranze dei fan, che desiderano rivedere il Collezionista in azione.

Speculazioni e dichiarazioni di James Gunn

Le speculazioni sul futuro del Collezionista sono state alimentate anche da James Gunn, il regista dei Guardiani della Galassia. Nel 2022, Gunn ha rivelato che Knowhere, la base dei Guardiani nello Speciale Natalizio, è stata acquistata proprio dal Collezionista. “Hanno comprato Knowhere dal Collezionista, ora è la loro base”, ha dichiarato Gunn a Entertainment Tonight. Queste informazioni hanno ulteriormente accresciuto l’interesse dei fan riguardo a un possibile ritorno del personaggio nel MCU.

La situazione attuale di Avengers: Doomsday

Attualmente, Avengers: Doomsday rimane avvolto nel mistero, con poche informazioni ufficiali disponibili. Le dichiarazioni di Benicio Del Toro, sebbene non confermino un suo ritorno, offrono una speranza ai fan che desiderano rivedere il Collezionista nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Con il continuo sviluppo di nuove storie e personaggi, il destino del Collezionista potrebbe riservare sorprese inaspettate.

