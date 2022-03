Benedict Cumberbatch vede molte somiglianze nel suo Stephen Strange e nel Tony Stark di Robert Downey Jr. Quando si tratta dei loro poteri, Iron Man e Doctor Strange non potrebbero essere più diversi: uno è un guru della tecnologia in armatura mentre l’altro è uno stregone mistico che esplora altri regni e piani di esistenza. Osservandoli più da vicino, tuttavia, se si pensa alle loro personalità e ai loro comportamenti, i due personaggi hanno molto in comune, in particolare le versioni del Marvel Cinematic Universe.

Doctor Strange e Tony Stark: due personalità particolari

Nel corso di un’intervista a KCRW, Cumberbatch ha spiegato che l’ego, l’arguzia e la distanza che Doctor Strange prende dalle altre persone lo rende molto simile a Tony Stark.

“Voglio dire, l’irritabilità caratteristica, il tipo di arguzia, il tipo di ego dietro ciò, ma anche l’aspetto divertente di questi aspetti, è qualcosa che abbiamo visto in Tony Stark…”, ha spiegato Cumberbatch.

Cumberbatch ha continuato sottolineando tutti gli aspetti della personalità di Strange che saranno messi a dura prova nel film in uscita. Essere un eroe che sceglie l’isolamento è quasi impossibile e si deve fare affidamento sugli altri per fare le cose.

Queste le parole dell’attore:

“Penso che questo viri nel regno degli spoiler della trama, quindi non posso parlarne troppo, perché questo film realizza sicuramente un’evoluzione di quella sua caratteristica. Lo vedremo sicuramente sfidato su quel fronte. Questo posso dire. E penso che sia una buona cosa. Dobbiamo scuoterlo. Non puoi essere un supereroe in isolamento. Si deve interagire con le persone. Buono, cattivo o indifferente. E qualunque siano i risultati, ci deve essere uno scambio. Penso che ci sia una cosa da amici in corso con Wong, di sicuro. Si tratta di una strana relazione di coppia simile a Watson e Sherlock. Non è segreto che Wanda Maximoff sarà una parte importante del prossimo film, e questo è tutto ciò che dirò. Posso sentire i puntini a infrarossi che si insinuano all’orizzonte”.

“Doctor Strange nel multiverso della follia” arriva nelle sale il 4 maggio e in quelle statunitensi il 6.

Roberta Rosella

17/03/2022