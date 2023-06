Benedict Cumberbatch nel biopic di Bob Dylan: ecco i dettagli

Il celebre attore britannico Benedict Cumberbatch si unisce al cast di A Complete Unknown, il nuovo biopic dedicato alla vita del leggendario cantautore Bob Dylan. Nel film, Cumberbatch interpreterà il ruolo del cantante folk Pete Seeger, figura chiave e mentore di Dylan. Ecco tutti i dettagli sul progetto.

Benedict Cumberbatch sarà Pete Seeger in A Complete Unknown

Dopo il coinvolgimento di Timothée Chalamet come interprete di Bob Dylan, è stato annunciato il ruolo affidato a Benedict Cumberbatch. L’attore britannico interpreterà Pete Seeger, il cantante folk che ebbe un forte impatto sulla carriera di Dylan negli anni ’60. Seeger fu infatti uno dei primi sostenitori di Dylan e lo ispirò con la sua musica e il suo attivismo per i diritti civili.

Il film racconta i primi anni di Bob Dylan a New York

“A Complete Unknown”, diretto da James Mangold e basato su una sceneggiatura di Jay Cocks e lo stesso Mangold, racconterà i primi anni di Bob Dylan a New York. Il film descrive l’impatto del cantautore sulla scena dellamusica folk negli Stati Uniti degli anni ’60. Queso era un periodo caratterizzato dalle lotte per i diritti civili e dalle tensioni sociali del tempo.

Benedict Cumberbatch e il cast di “A Complete Unknown”

Oltre a Benedict Cumberbatch e Timothée Chalamet, il cast di A Complete Unknown include anche Elle Fanning nel ruolo di Sylvie Russo, l’oggetto del desiderio di Bob Dylan nei primi anni ’60, e Monica Barbaro, che interpreterà Joan Baez, la cantautrice ed attivista che ebbe una relazione con Dylan.

Il precedente dei film su Bob Dylan

“A Complete Unknown” è solo l’ultimo di una serie di film dedicati alla figura di Bob Dylan. Tra questi, spicca Io non sono qui (2007) di Todd Haynes, un film a episodi in cui il cantautore viene interpretato da sei diversi attori, e Rolling Thunder Revue – Martin Scorsese racconta Bob Dylan (2019), un documentario diretto dal leggendario regista di New York.

Conclusioni

Benedict Cumberbatch si unisce al cast di “A Complete Unknown”, il nuovo biopic dedicato a Bob Dylan, nel ruolo di Pete Seeger. Il film, diretto da James Mangold e interpretato anche da Timothée Chalamet, Elle Fanning e Monica Barbaro, racconta i primi anni del cantautore a New York e il suo impatto sulla scena musicale degli anni ’60.

A Complete Unknown è solo l’ultimo di una serie di film che hanno cercato di indagare l’eredità artistica di Bob Dylan, ma il coinvolgimento di Cumberbatch e del resto del cast promette di rendere questo biopic un vero e proprio capolavoro cinematografico.