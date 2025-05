Benedetta Rossi racconta la sua vita e il successo a Belve: tra autenticità e scelte personali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Benedetta Rossi, nota food blogger marchigiana, è stata l’ospite dell’ultima puntata di “Belve“, il programma di successo condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Durante l’intervista, la Rossi ha condiviso dettagli inediti della sua vita personale e professionale, rivelando il segreto della sua popolarità e il legame profondo con la sua comunità. La sua sincerità e il suo approccio genuino hanno catturato l’attenzione del pubblico, rendendo l’episodio particolarmente significativo.

L’allocco: la metafora che rappresenta Benedetta

Quando Francesca Fagnani ha chiesto a Benedetta quale “belva” si sentisse, la food blogger ha risposto in modo sorprendente, identificandosi con l’allocco. “Mi sento un allocco. Per tanti motivi. L’allocco sembra fesso, ma non lo è. È un animale che ascolta tantissimo, ha un udito straordinario. Io sono così: legata al mio territorio, semplice, ma attenta”. Questa metafora ha colpito per la sua onestà e per il modo in cui riflette il suo approccio alla vita e al lavoro.

Benedetta ha poi parlato del suo successo sui social media, sottolineando l’importanza dell’autenticità. “Quello che vedono è quello che sono. Chi usa i social in modo innaturale, con filtri e maschere, magari funziona nel breve, ma non nel lungo periodo. Io non faccio così”. Questa trasparenza ha contribuito a costruire un legame solido e duraturo con i suoi follower, che apprezzano la sua genuinità.

L’orgoglio marchigiano e il distacco dal mondo dello spettacolo

Benedetta Rossi ha manifestato con orgoglio il suo attaccamento alle radici marchigiane, difendendo il suo accento e il suo modo di essere. “I toscani, i napoletani si vantano del loro accento, noi marchigiani no? E invece sì, io sò proprio cuscì”. La food blogger ha anche rivelato il suo disinteresse per il mondo dello spettacolo, ammettendo di non conoscere alcuni dei personaggi più noti della televisione italiana. “Non guardo la tv, sono di campagna”, ha dichiarato, evidenziando il suo distacco da un ambiente che spesso sembra distante dalla sua realtà quotidiana.

Marco, il compagno di vita e di lavoro

Un momento toccante dell’intervista è stato il racconto del suo compagno Marco, descritto da Benedetta come il vero pilastro del suo successo. “Ha avuto il coraggio che io non avevo. Mi ha comprato il primo cavalletto, ha creduto in me da subito. Senza di lui, non sarei qui”, ha affermato. Sebbene Benedetta sia il volto noto del duo, Marco gioca un ruolo fondamentale nel loro progetto comune, supportandola in ogni passo della sua carriera.

Una scelta imprenditoriale responsabile

Durante l’intervista, Benedetta ha discusso anche delle scelte imprenditoriali che ha dovuto affrontare. Ha rivelato di aver venduto una parte della loro società, spiegando che “abbiamo creato qualcosa di più grande di noi, non potevamo più gestirlo da soli. È stata una scelta responsabile”. Riguardo al denaro, ha affermato: “Li vedo come uno strumento. Vivo come prima, vesto come prima, sono solo più tranquilla”. Questa visione pragmatica del denaro riflette la sua attitudine verso il lavoro e la vita.

Le critiche e la difesa della sua community

Benedetta ha affrontato anche il tema delle critiche ricevute nel corso della sua carriera. “Me ne hanno dette di tutti i colori. Non mi sono arrabbiata per me, ma per chi mi segue. Quei 20 centesimi risparmiati a fine mese fanno la differenza. Attaccare la mia community mi ha disgustata”. Questa dichiarazione mette in luce il forte legame che ha con i suoi follower, per i quali si sente responsabile e protettiva.

La scelta di non avere figli: un amore in altre forme

Un argomento intimo affrontato da Benedetta è stata la sua decisione di non diventare madre. “Ne abbiamo sofferto entrambi, ma quell’amore che non è arrivato da un figlio è arrivato in un altro modo. Il rischio di crisi in queste situazioni è alto, ma noi abbiamo fatto squadra anche lì”. Questa riflessione mostra la profondità del loro legame e la capacità di affrontare insieme le sfide della vita.

Un lato umano e divertente

Infine, Benedetta ha rivelato alcuni aspetti più personali della sua vita, parlando dei suoi pregi e difetti. “Il mio pregio è l’empatia. Il difetto? Quando mi arrabbio mi si iniettano gli occhi di sangue”. Con un tocco di ironia, ha anche menzionato le sue trasgressioni quotidiane, come indossare tacchi e concedersi una pennichella pomeridiana. “No, mi rovina il programma, chiudo”, ha risposto divertita Francesca Fagnani, chiudendo un’intervista che ha messo in luce non solo il successo di Benedetta, ma anche la sua umanità e autenticità.

