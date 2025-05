Benedetta Rossi: la food blogger italiana che ha conquistato il web e la televisione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Benedetta Rossi, una delle figure più amate del panorama culinario italiano, ha saputo trasformare la sua passione per la cucina in una carriera di successo, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di gastronomia. Nata il 13 novembre 1972 a Porto San Giorgio e cresciuta ad Altidona, nelle Marche, la sua storia è un esempio di come la dedizione e la creatività possano portare a risultati straordinari. La sua carriera, iniziata nel mondo digitale, ha preso slancio grazie alla sua genuinità e alla capacità di comunicare con il pubblico.

Le origini e la formazione di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi ha sviluppato fin da giovane un forte legame con la cucina, influenzata dalle tradizioni culinarie della madre e della nonna. Questa passione l’ha accompagnata durante gli studi classici, che ha completato con una laurea in Produzione e Sanità degli organismi acquatici all’Università degli Studi di Camerino. Durante il percorso universitario, Benedetta ha avuto l’opportunità di lavorare come aiuto cuoca, un’esperienza che ha contribuito a rafforzare le sue abilità culinarie e a prepararla per il futuro. La sua formazione accademica, unita all’esperienza pratica, ha gettato le basi per la sua carriera nel mondo della cucina e della comunicazione.

La carriera e il successo online

Il 2009 segna un momento cruciale nella vita di Benedetta Rossi, quando decide di lanciarsi nel mondo di YouTube con il canale “Fatto in casa da Benedetta”. Le sue ricette, caratterizzate da un approccio semplice e accessibile, hanno rapidamente catturato l’attenzione di un vasto pubblico. La sua capacità di comunicare in modo diretto e autentico ha fatto sì che il canale crescesse esponenzialmente, portandola a pubblicare diversi libri di cucina e a condurre programmi televisivi. Tra questi, spiccano “Fatto in casa per voi”, trasmesso su Food Network e Real Time, dove ha potuto condividere la sua passione con un pubblico ancora più ampio. Nel 2024, Benedetta ha ceduto il 51% della sua azienda a Mondadori, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e dichiarando: “Io e Marco stiamo scrivendo una nuova storia”.

Vita privata e collaborazioni familiari

La vita privata di Benedetta Rossi è strettamente legata a quella di Marco Gentili, suo marito dal 2009. Marco è il fondatore della Maui Media srl, l’agenzia che gestisce la promozione e la comunicazione della moglie. Insieme, hanno avviato nel 2003 l’agriturismo “La Vergara”, un progetto che ha rappresentato un’importante avventura imprenditoriale per la coppia, gestito fino al 2020. Nonostante il successo e la popolarità, Benedetta e Marco hanno scelto di mantenere una vita privata riservata, senza figli, dedicandosi completamente alla loro passione per la cucina e alla crescita della loro attività.

La casa nelle Marche: un rifugio creativo

Benedetta e Marco risiedono ad Altidona, un pittoresco borgo marchigiano, dove la loro casa è diventata un vero e proprio set per i video di Benedetta. Circondata da un ampio giardino dotato di serra e orto, l’abitazione offre ingredienti freschi e genuini per le ricette che Benedetta condivide con il suo pubblico. La casa è attrezzata con due cucine: una in legno, utilizzata per le riprese, e una bianca, riservata all’uso quotidiano. Questo ambiente stimolante e ricco di natura riflette la filosofia di Benedetta, che punta sulla semplicità e sulla qualità degli ingredienti, valori che trasmette attraverso le sue creazioni culinarie.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!