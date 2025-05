Benedetta Rossi: La cucina come terapia nell’intervista di Belve su Rai 2

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La food influencer Benedetta Rossi, nota per il suo approccio genuino alla cucina e per i suoi 18 milioni di follower, si racconta in un’intervista a Francesca Fagnani, in onda stasera, martedì 20 maggio, su Rai 2. La Rossi, spesso definita l’anti chef d’Italia, condivide aneddoti personali e riflessioni sul suo percorso, rivelando come la cucina sia diventata una forma di terapia per lei.

Gli inizi della carriera di Benedetta Rossi

L’avventura di Benedetta Rossi nel mondo della cucina è iniziata nel 2011, quando ha deciso di condividere le sue ricette online utilizzando un semplice cavalletto e una macchina fotografica. Durante l’intervista, Fagnani le chiede se avesse già compreso il potenziale della sua iniziativa. Benedetta risponde candidamente, rivelando che in quel periodo stava affrontando una fase difficile della sua vita e che la fiducia in se stessa era ai minimi storici. “I commenti di ringraziamento per le mie ricette mi hanno aiutato a ritrovare un po’ di serenità. È stata una vera e propria terapia”, confessa la Rossi.

Fagnani non manca di toccare anche il tema dell’invidia che la circonda. Benedetta riconosce che molte persone non riescono a spiegarsi la sua popolarità e che questo suscita sentimenti di gelosia. “Fatevene una ragione!”, afferma con determinazione, sottolineando che il suo successo è frutto di impegno e autenticità.

Le polemiche e la difesa della sua community

Un argomento delicato affrontato durante l’intervista è la polemica che ha coinvolto Benedetta Rossi riguardo a presunti errori di informazione alimentare. Fagnani le ricorda le critiche ricevute e Benedetta risponde con frustrazione. “Non mi sono arrabbiata per me stessa, ma perché hanno attaccato la mia community. Le persone che mi seguono sanno che a volte quei 20 centesimi risparmiati possono fare la differenza. Non si può attaccare chi cerca di far quadrare i conti”, spiega. La Rossi si mostra visibilmente disgustata per le accuse, evidenziando l’importanza di rispettare le scelte alimentari delle persone.

Durante l’intervista, non mancano momenti di leggerezza e divertimento. Fagnani scherza sulla scelta del vestito da sposa di Benedetta, acquistato a soli 49 euro, e la Rossi risponde con un sorriso, sottolineando che prima non aveva a disposizione le risorse economiche che ha oggi. La conduttrice continua a stuzzicarla, chiedendole delle sue piccole trasgressioni quotidiane, a cui Benedetta risponde con sincerità, ammettendo di concedersi un pisolino pomeridiano.

Il rapporto con la politica e la vita personale

Un altro tema affrontato nell’intervista è il rapporto di Benedetta Rossi con la politica. Fagnani le ricorda che alcuni partiti politici hanno espresso interesse nel candidarla, ma la Rossi è chiara: “La politica non fa per me. Io cucino”. Questa affermazione mette in luce la sua volontà di rimanere concentrata sulla sua passione per la cucina, piuttosto che intraprendere una carriera politica.

Infine, Fagnani tocca un argomento personale, chiedendo a Benedetta del suo matrimonio e della questione dei figli. La Rossi condivide che, sebbene non siano arrivati, lei e suo marito hanno trovato altre forme di amore e sostegno reciproco. “Abbiamo fatto squadra in quel momento”, afferma, evidenziando la solidità del loro legame.

L’intervista a Benedetta Rossi si presenta come un viaggio attraverso la sua vita, le sue passioni e le sfide affrontate, rivelando un lato umano e autentico della celebre food influencer.

