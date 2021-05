Benedetta, il trailer del nuovo film di Paul Verhoeven

Il nuovo film del regista Verhoeven “Benedetta” sarà in gara a Cannes

Verhoeven torna con “Benedetta”

Pathe International ha svelato il poster e il trailer del thriller sovversivo in costume di Paul Verhoeven “Benedetta”. Cannes ha anche confermato che il film sarà presentato in anteprima mondiale al festival di quest’anno il 9 luglio e uscirà nelle sale francesi lo stesso giorno.

Ispirato da eventi reali, “Benedetta” è ambientato alla fine del XV secolo e vede Virginie Efira nei panni di Benedetta Carlini, una suora novizia che si unisce al convento di Pescia, in Toscana. Capace fin dalla tenera età di compiere miracoli, l’impatto di Benedetta sulla vita nella comunità è immediato. Ma quando la sua relazione con un’altra suora viene scoperta, scoppia uno scandalo che condurrà Benedetta su una strada pericolosa.

Charlotte Rampling, Daphné Patakia, Lambert Wilson e Olivier Rabourdin completano il cast.

“Benedetta” segna il seguito di Verhoeven a “Elle”, che ha gareggiato a Cannes nel 2016, è stato nominato per un Oscar e ha fatto guadagnare alla sua star Isabelle Huppert un Golden Globe come migliore attrice.

“Benedetta” è prodotto da Said Ben Said per SBS Productions, che aveva anche prodotto “Elle”. Pathé si occupa delle vendite internazionali e distribuirà il film in Francia. Il film avrebbe dovuto far parte della selezione ufficiale dello scorso anno, ma il regista e produttore ha deciso di mantenerlo quest’anno dopo che il festival ha annullato la sua edizione fisica.

Il Festival di Cannes svelerà la sua selezione ufficiale il 27 maggio. Il festival inizierà il 6 luglio con la prima mondiale di “Annette” di Leos Carax, una storia d’amore musicale con Adam Driver e Marion Cotillard.

Il distributore del film, UGC, distribuirà il film anche in Francia lo stesso giorno della sua uscita a Cannes.

DI seguito il poster ed il trailer di “Benedetta”:

Luca Francesconi

05/05/2021