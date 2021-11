Ben Stiller regista e interprete con Cate Blanchett in “The Champions”

Ben Stiller sarà regista e co-protagonista con Cate Blanchett, nell’adattamento del film “The Champions“.

Ben Stiller alla regia del nuovo film “The Champions”

Ben Stiller e Cate Blanchett stanno collaborando per trasformare la serie televisiva di spionaggio degli anni ’60 “The Champions” in una pellicola cinematografica.

Oltre a recitare, Stiller è anche alla regia del progetto. La produzione include la compagnia Dirty Films di Cate Blanchett, l’etichetta Red Hour Productions di Stiller e come ITV Studios America e New Republic Pictures.

Il film “The Champions”, che vuole essere un omaggio allo show televisivo di Dennis Spooner, racconta di tre agenti delle Nazioni Unite il cui aereo si schianta sull’Himalaya. Dopo essere stati salvati da una civiltà avanzata che vive segretamente in Tibet, vengono loro donate capacità intellettuali e fisiche potenziate. Quando gli agenti tornano nel ‘loro mondo’, usano le loro nuove abilità sovrumane per diventare paladini di legge, ordine e giustizia.

La serie televisiva composta da 30 episodi è andata in onda negli Stati Uniti su NBC a partire dall’estate del 1968. Nel cast dello show hanno recitato Stuart Damon, Alexandra Bastedo, William Gaunt e Anthony Nicholls.

Le dichiarazioni sul nuovo film

Secondo Cate Blanchett:

“’The Champions’ è una gemma dimenticata da tempo che entusiasmerà una nuova generazione nello stesso modo strano e magnifico in cui ci ha parlato la serie originale. Da tempo desideravo lavorare con Ben, il regista e l’attore. È uno dei registi più impegnati e versatili che lavorano oggi. Chiunque riesca a realizzare sia ‘Zoolander’ che ‘Escape at Dannemora’ è una forza creativa da non sottovalutare”.

Stiller ha aggiunto:

“Sono un grande fan di Cate da molto tempo. Spero che questo progetto aiuterà le persone a prenderla finalmente sul serio come attrice”.

Anche dalla produzione arrivano commenti entusiasti sul nuovo progetto cinematografico di “The Champions”. Philippe Maigret, presidente di ITV Studios America, ha dichiarato:

“Non c’è dubbio che abbiamo una squadra sovrumana a bordo per dare vita a questa serie avvincente per un nuovo pubblico”.

Continua il presidente della Nuova Repubblica Bradley Fischer:

“New Republic Pictures è entusiasta di collaborare con Ben Stiller e Cate Blanchett insieme ai nostri amici di ITV e Dirty Films, mentre rielaborano e immagino il divertente e iconico franchise di spionaggio degli anni ’60 di ITV. Letteralmente non vedo l’ora”.

Il film scandisce l’ultima collaborazione tra New Republic e la Dirty Films di Cate Blanchett, attraverso il loro accordo first-look. In precedenza avevano annunciato la produzione di “Queen Bitch and the High Horse”, scritto da Eric Matthew Brown e diretto da Bert e Bertie.

Gli ultimi progetti di Cate Blanchett e Ben Stiller

Cate Blanchett è attualmente impegnata nella produzione del dramma di Todd Field “Tar” e ha recentemente terminato le riprese del rifacimento del videogioco di Eli Roth “Borderlands”. La potremo vedere prossimamente al cinema nel thriller di Guillermo del Toro “La fiera delle illusioni” per Searchlight Pictures e nella satira ambientale di Adam McKay “Don’t Look Up” per Netflix. L’attrice è rappresentata da CAA e Wolf Kasteler Public Relations

Ben Stiller invece sta lavorando al thriller “Severance”, una serie drammatica che sta dirigendo e recitando insieme a Adam Scott e Patricia Arquette. È anche pronto per dirigere “Bag Man”, basato sul podcast di Rachel Maddow; “Londra” con Oscar Isaac e “High Desert” con Arquette. L’attore e regista è rappresentato da UTA, ID e Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman.

Eleonora De Sanctis

12/11/2021