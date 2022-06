Ben Stiller incontra Zelensky e lo definisce il suo eroe

Ben Stiller ha fatto visita al leader a Kiev in qualità di Ambasciatore di buona volontà dell’UNHCR.

Ben Stiller fan di Zelensky

Ben Stiller ha incontrato lunedì il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky a Kiev. L’attore e regista si trova in Ucraina come ambasciatore di buona volontà dell’UNHCR e, dopo aver visitato gli insediamenti occupati nella regione di Kiev, secondo quanto riportato dal sito web ufficiale del leader ucraino in un comunicato stampa, ha incontrato il presidente.

É inoltre apparso un video su Twitter, in cui i due personaggi si sono salutati calorosamente prima di sedersi a discutere della difficile situazione dei rifugiati nel paese dilaniato dalla guerra, sfollati dall’invasione della Russia e dei suoi militari. “Sei il mio eroe!” una stella raggiante di “Zoolander” avrebbe detto a un certo punto Ben Stiller.

L’attore e regista è stato accompagnato nel suo tour dalla rappresentante dell’UNHCR in Ucraina Karolina Lindholm Billing. I due hanno visitato le zone residenziali in rovina di Irpin, dove hanno parlato con le persone sopravvissute all’occupazione.

Le parole dei due personaggi

“Una cosa è vedere questa distruzione in TV o sui social network. Un’altra cosa è vedere tutto con i propri occhi. È molto più scioccante”, ha detto Stiller a Zelensky. “Quello che hai visto a Irpin è decisamente terribile. Ma è anche peggio immaginare cosa sta succedendo negli insediamenti che sono ancora sotto occupazione temporanea nell’est”, ha affermato il leader.

Zelensky e Stiller hanno discusso del sostegno agli sfollati temporanei in Ucraina, e in Polonia, dove Stiller è stato domenica. Zelensky ha anche sottolineato la violazione dei diritti degli ucraini deportati con la forza in Russia, compresi i bambini.

La guerra in Ucraina è scoppiata alla fine di febbraio, e da allora i media del mondo occidentale hanno dato un forte sostegno al popolo ucraino.

Questo l’appello di Ben Stiller in un video sulla pagina Instagram dell’UNHCR: “Ehi, sono Ben Stiller e sono qui in Ucraina. La guerra e la violenza stanno devastando le persone in tutto il mondo. Nessuno sceglie di fuggire dalla propria casa. Cercare la sicurezza è un diritto. E deve essere mantenuto per ogni persona”.

Roberta Rosella

21/06/2022