Ben Kingsley di nuovo Trevor Slattery in “Wonder Man” dei Marvel Studios

Secondo quanto riportato in esclusiva da Variety, Ben Kingsley riprenderà il ruolo di Trevor Slattery nella serie dei Marvel Studios in onda su su Disney+ dal titolo “Wonder Man“.

Ben Kingsley in “Wonder Man”

Ben Kingsley è pronto a riprendere il ruolo di Trevor Slattery nella serie “Wonder Man”, la cui lavorazione è stata annunciata a Giugno. Protagonista dello show è il personaggio Marvel Simon Williams, alias Wonder Man.

Nei fumetti, Williams è il figlio di un ricco industriale la cui azienda è stata messa in difficoltà dalla concorrenza della Stark Industries di Tony Stark. Williams ottiene grazie al villain Baron Zemo ionici tra cui super forza e durata. Dopo aver combattuto più volte contro i Vendicatori, Wonder Man alla fine si unisce dunque a loro.

La serie sembra definirsi come una sorta di satira di Hollywood, confermata dalla presenza di Ben Kinsgley aka Slattery che è un attore fallito e Wonder Man che nei fumetti ha un passato di attore e stuntman. Ancora non sappiamo in quanti episodi apparirà Ben Kingsley, ma di sicuro l’interprete giocherà un ruolo importante.

La storia di Slattery nel tempo

I rappresentanti di Kingsley hanno rifiutato di commentare il coinvolgimento dell’interprete così come I Marvel Studios non commentano i progetti in fase di sviluppo.

Kingsley ha interpretato per la prima volta Slattery in “Iron Man 3” dove appariva come leader terrorista noto come il Mandarino, finchè alla fine la sua vera identità viene rivelata e viene arrestato. È poi apparso nel cortometraggio “All Hail the King”, dove lo troviamo in prigione prima che venga fatto evadere da qualcuno che lavora per il vero Mandarino; e, infine, in “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli” in cui è prigioniero del Mandarino Xu Wenwu,, padre di Shang-Chi, che lo tiene in vita come una sorta di giullare di corte. Shang-Chi ei suoi amici alla fine lo aiutano a scappare e lui a sua volta li aiuta a sconfiggere Wenwu.

COn questa partecipazione Kingsley torna a collaborare con Destin Daniel Cretton, che ha diretto e co-sceneggiato “Shang-Chi” e nella serie figura come produttore esecutivo e co-creatore.

Andrew Guest sarà il capo sceneggiatore di “Wonder Man”, mentre Cretton – che ha un accordo generale con Marvel Studios e Onyx Collective – sarà il produttore esecutivo e possibilmente il regista della serie oltre a servire come co-creatore con Guest.

Roberta Rosella

31/08/2022