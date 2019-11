Ben Affleck protagonista del thriller “Hypnotic”

Mercoledì 6 novembre le case di produzione Studio 8 e Solstice Studios hanno annunciato che Ben Affleck è stato scelto per recitare la parte protagonista del thriller diretto da Robert Rodriguez, “Hypnotic”.

Una collaborazione entusiasmante

“Hypnotic” rappresenta il primo film creato in collaborazione tra Studio 8 e Solstice Studios. Nello specifico, il regista Rodriguez e i membri del team di Studio 8 Jeff Robinov (che è il CEO della compagnia), Guy Danella e John Graham si occuperanno della produzione insieme a Solstice, che invece gestirà la distribuzione sul territorio statunitense e gli incassi globali da sé.

Robinov ha dichiarato di aver già collaborato con Affleck in alcuni suoi progetti, tra i quali figurano “Argo” (2012) e “The Town” (2010). Queste occasioni gli hanno permesso di osservare da vicino quanto l’attore sia talentuoso e versatile, sia come interprete che come ruolo creativo dietro la macchina da presa. Robinov quindi nutre molta fiducia nel duo Affleck-Rodriguez e nella loro capacità di sviluppare un progetto interessante.

Ben Affleck e “Hypnotic”

La pellicola, scritta da Rodriguez e lo sceneggiatore Max Borenstein (“Godzilla II – King Of the Monsters“, 2019), segue la storia carica di suspense di un detective invischiato in un labirinto di misteri più o meno interconnessi tra di loro. Da un lato c’è la drammatica scomparsa della figlia del protagonista, che potrebbe essere collegata a un programma governativo segreto dalle tinte inquietanti, mentre dall’altro il personaggio di Ben Affleck investiga su una serie di inesplicabili furti di alto livello.

Tra i progetti di Affleck figurano “Triple Frontier” (2019), una produzione Netflix in cui l’attore ha recitato a fianco di Oscar Isaac e “The Last Duel” (2020), di Ridley Scott, in cui non solo recita, ma cura anche la scenografia insieme a Matt Damon. C’è inoltre un’altra pellicola thriller, “Deep Water” (2020), diretta da Adrian Lyne.

L’interprete americano è rappresentato da William Morris Endeavor.

Gaia Sicolo

07/11/2019