“Speed”: il film che ha ridefinito l’azione negli anni ’90

Il film “Speed”, diretto da Jan de Bont nel 1994, ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico degli anni ’90. Con una trama avvincente e sequenze d’azione mozzafiato, la pellicola ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. I protagonisti, Keanu Reeves e Sandra Bullock, hanno dato vita a personaggi indimenticabili, rendendo il film un classico del genere. Con un incasso di oltre 350 milioni di dollari a fronte di un budget di 30 milioni, “Speed” ha anche ricevuto due premi Oscar, dimostrando la sua eccellenza tecnica nel sonoro e nel montaggio sonoro.

La scena del salto dell’autobus

Una delle sequenze più memorabili di “Speed” è senza dubbio il salto di 17 metri dell’autobus su un tratto mancante di autostrada. Questa scena, che ha catturato l’attenzione del pubblico, non era inizialmente prevista nella sceneggiatura. L’idea è nata dal regista Jan de Bont durante un viaggio in auto a Los Angeles, quando notò una sezione incompleta della superstrada I-105. Per rendere la sequenza ancora più spettacolare, il team di produzione ha utilizzato effetti digitali per ricreare il tratto di strada mancante. Questo ha permesso di realizzare un’acrobazia che ha superato le aspettative, contribuendo a elevare il film a un livello di adrenalina senza precedenti.

Le acrobazie di Keanu Reeves

Keanu Reeves è conosciuto per il suo approccio autentico alle scene d’azione, e “Speed” non fa eccezione. L’attore ha eseguito personalmente circa il 90% delle acrobazie, dimostrando un impegno straordinario nella preparazione per il ruolo di Jack Traven. Per affinare le sue abilità, Reeves ha partecipato a corsi specifici con la S.W.A.T., un’unità speciale della polizia. Questa dedizione ha reso le scene d’azione non solo più realistiche, ma anche più coinvolgenti per gli spettatori, che hanno potuto vivere l’intensità delle situazioni senza l’intervento eccessivo di effetti speciali.

La preparazione di Sandra Bullock

Sandra Bullock, che interpreta Annie Porter, ha mostrato un notevole impegno per rendere il suo personaggio credibile. Per prepararsi al meglio, ha seguito un corso per ottenere la licenza di guida dell’autobus. Questo ha permesso all’attrice di guidare realmente il veicolo in molte delle scene, aggiungendo un ulteriore livello di autenticità alla sua performance. La sua determinazione e il suo approccio pratico hanno contribuito a creare un legame genuino tra il pubblico e il personaggio, rendendo Annie una figura memorabile nel panorama cinematografico.

Curiosità sul film

“Speed” è ricco di curiosità che ne arricchiscono la storia. Ad esempio, il film ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare, influenzando altri film d’azione e diventando un punto di riferimento per il genere. La colonna sonora, composta da Mark Mancina, ha ulteriormente elevato l’atmosfera di tensione e adrenalina, diventando anch’essa iconica. Inoltre, il film ha dato vita a un sequel, “Speed 2: Cruise Control”, anche se non ha raggiunto il successo del suo predecessore. La combinazione di azione frenetica, personaggi ben sviluppati e una trama avvincente ha reso “Speed” un film che continua a essere apprezzato anche a distanza di anni dalla sua uscita.

