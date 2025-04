Ben Affleck e Armageddon: la dura critica dei suoi figli al film di Michael Bay

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Armageddon“, diretto da Michael Bay, ha suscitato opinioni contrastanti sin dalla sua uscita. Sebbene abbia conquistato milioni di spettatori, non ha ricevuto lo stesso favore da parte della critica. Recentemente, Ben Affleck ha condiviso un aneddoto divertente riguardo alla reazione dei suoi figli al film, rivelando come le loro opinioni siano state ben più critiche di quanto si aspettasse.

La reazione dei figli di Ben Affleck al film

Quando Ben Affleck ha deciso di mostrare “Armageddon” ai suoi figli, non si aspettava di affrontare un vero e proprio processo di critica. L’attore ha raccontato che, dopo pochi minuti di visione, i suoi bambini hanno iniziato a esprimere il loro disappunto in modo diretto e senza mezzi termini. “Che? Ma che… Ma è così stupido! Mi stai prendendo in giro?” sono state alcune delle frasi pronunciate dai suoi figli, che non hanno esitato a mettere in discussione la logica del film.

Affleck ha cercato di difendere il suo lavoro, spiegando che “questo non è un film basato sulla logica! Non è uno dei criteri su cui ci siamo basati per fare questo film!” Tuttavia, le obiezioni dei suoi figli sembrano aver avuto un impatto significativo. La loro severità nel giudizio ha messo in evidenza come anche i film di successo possano essere soggetti a critiche feroci, specialmente quando si tratta di una generazione più giovane che ha aspettative diverse.

Armageddon: un film controverso

“Armageddon” è un film che ha diviso il pubblico e la critica. Uscito nel 1998, la pellicola racconta la storia di un gruppo di uomini, tra cui il personaggio interpretato da Bruce Willis, che si uniscono per salvare il mondo da un asteroide in rotta di collisione con la Terra. Nonostante il suo successo al botteghino, il film è stato oggetto di numerose critiche per la sua trama considerata poco realistica e per i dialoghi a volte considerati banali.

La direzione di Michael Bay, nota per il suo stile visivo spettacolare e per l’uso di effetti speciali, ha contribuito a creare un’opera che, sebbene amata da molti, ha visto anche il sorgere di un certo scetticismo. I detrattori hanno spesso messo in discussione la coerenza narrativa e la caratterizzazione dei personaggi, elementi che non sono sfuggiti nemmeno agli occhi critici dei figli di Affleck.

La carriera di Ben Affleck oltre Armageddon

Nonostante le critiche ricevute da “Armageddon“, Ben Affleck ha costruito una carriera cinematografica di successo, con ruoli in film che hanno ricevuto riconoscimenti sia dal pubblico che dalla critica. Pellicole come “Good Will Hunting“, che ha co-scritto e interpretato, e “Argo“, che ha diretto e prodotto, hanno dimostrato il suo talento non solo come attore, ma anche come regista e sceneggiatore.

Fortunatamente per Affleck, i suoi figli hanno a disposizione un ampio repertorio di film da apprezzare. È probabile che, tra le sue opere, ci siano titoli che risuonano maggiormente con le loro sensibilità e gusti. La carriera di Ben Affleck continua a evolversi, e i suoi progetti futuri potrebbero riservare sorprese anche per i suoi giovani critici.

