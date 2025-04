Ben Affleck celebra il suo commento audio in Armageddon: un’opera che supera la recitazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ben Affleck, attore e regista di fama internazionale, ha recentemente rivelato di considerare il commento audio che ha realizzato per il DVD di “Armageddon” come uno dei migliori lavori della sua carriera. Questo blockbuster, diretto da Michael Bay, è noto per le sue scene di azione mozzafiato e la trama catastrofica, ma il commento dell’attore ha assunto una vita propria, diventando un argomento di discussione tra i fan e gli appassionati di cinema.

La Criterion Collection e il commento di Ben Affleck

Affleck è stato ospite della Criterion Collection, un’importante casa di distribuzione cinematografica che si distingue per la sua selezione di film di alta qualità. Durante la sua partecipazione alla serie “Criterion Closet“, l’attore ha avuto l’opportunità di scegliere alcuni box set prestigiosi, tra cui una copia di “Armageddon”. Questo incontro ha riacceso in lui il ricordo del commento audio che ha registrato per il film, un’esperienza che ha descritto con grande entusiasmo.

Riflettendo su quel momento, Affleck ha dichiarato: “Ripensandoci, ora, sento che forse il mio miglior lavoro in carriera è il commento audio su questo disco.” Le sue parole evidenziano quanto questo progetto sia significativo per lui, tanto da ricevere ancora oggi richieste di discussione sul commento, paragonabili a quelle sui suoi ruoli da protagonista in altri film. Questo riconoscimento ha sorpreso lo stesso Affleck, che ha sottolineato la sua onestà nel commentare il film, affermando: “È una cosa assurda! Questo perché all’epoca non sapevo fare di meglio che essere completamente onesto su ciò che avevo da dire.”

La celebre affermazione sul trivellare

Uno dei momenti più memorabili del commento audio di Affleck è senza dubbio la sua affermazione riguardo alla logica di addestrare trivellatori petroliferi a diventare astronauti. Con una battuta pungente, ha osservato: “Quanto può essere difficile per un astronauta imparare a trivellare? Basta puntare la trivella verso terra e accenderla.” Questa dichiarazione non solo mette in luce il suo senso dell’umorismo, ma dimostra anche la sua capacità di prendere in giro se stesso e il film in cui ha recitato. La traccia audio, inclusa negli extra del DVD, è diventata un cult tra i fan, contribuendo a mantenere viva la conversazione attorno a “Armageddon”.

L’attesa per nuovi progetti

Oltre a riflettere sul suo passato, Ben Affleck è attualmente impegnato in nuovi progetti cinematografici. Tra questi, spicca “The Accountant 2”, un film che ha già suscitato l’interesse del pubblico e che è ora in programmazione nelle sale. Questo nuovo capitolo segna un ritorno per l’attore, che continua a esplorare ruoli complessi e sfide artistiche. La sua carriera, caratterizzata da successi e riconoscimenti, continua a evolversi, mantenendo sempre viva l’attenzione dei suoi fan.

Affleck ha dimostrato che il suo talento va oltre la recitazione, abbracciando anche il mondo della produzione e della regia. Con una carriera che si estende per decenni, il suo contributo al cinema è innegabile, e il commento audio di “Armageddon” rappresenta solo una delle tante sfaccettature del suo percorso artistico.

