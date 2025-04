Belve: Sabrina Impacciatore brilla, Nathalie Guetta si confessa e Marcel Jacobs delude

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Martedì 29 aprile 2025, il talk show “Belve” torna in prima serata su Rai Due con la conduzione di Francesca Fagnani. La serata ha visto protagonisti tre ospiti: Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcel Jacobs. L’episodio ha portato con sé una novità: uno spazio musicale affidato a Serena Brancale, che ha eseguito una reinterpretazione di “Guarda che luna” di Fred Bongusto. In questo contesto, il programma ha mantenuto la sua formula distintiva, caratterizzata da un ambiente semplice e da un’interazione diretta tra la conduttrice e gli ospiti.

Sabrina Impacciatore: un’intervista da 9

Sabrina Impacciatore ha conquistato il pubblico e la critica con una performance che ha meritato un punteggio di 9. La sua intervista si è distinta per la vivacità e la varietà degli argomenti trattati. Francesca Fagnani l’ha presentata come una figura che ha fatto il salto “dal cruciverbone a Hollywood“, aprendo la strada a una conversazione ricca di spunti. Impacciatore ha condiviso dettagli della sua infanzia, descrivendola come felice ma anche segnata da momenti di solitudine. La sua passione per la recitazione è emersa presto, nonostante le resistenze familiari. Per finanziare un corso di recitazione, ha lavorato come donna delle pulizie, dimostrando una determinazione notevole.

Durante l’intervista, ha parlato del suo successo negli Stati Uniti, sottolineando come la sua carriera sia stata una forma di rivalsa nei confronti di chi non credeva in lei. È stata la prima attrice italiana a ricevere una nomination agli Emmy per il suo ruolo in “White Lotus”. Ha discusso anche delle differenze tra i set americani e quelli italiani, menzionando il lavoro degli intimacy coordinator e le sfide affrontate. Con ironia, ha rivelato di aver rifiutato un film hard per motivi familiari. La conversazione si è poi spostata sulla sua vita privata, rivelando esperienze significative e un approccio unico alla vita e all’amore.

Nathalie Guetta: sincerità e fragilità

Nathalie Guetta ha ricevuto un voto di 7 per la sua intervista, caratterizzata da una schiettezza che ha colpito il pubblico. Nonostante la difficoltà nel seguire i suoi ragionamenti, l’attrice francese ha mostrato una vulnerabilità che ha reso la sua storia affascinante. Ha parlato della sua partecipazione a “Pechino Express”, ammettendo di essere stata “una belva” e riconoscendo la sua aggressività. La sua carriera è iniziata in modo insolito, lasciando la scuola a 16 anni per diventare clown.

Guetta ha condiviso le sue fragilità, tra cui la paura di invecchiare da sola e la sua vita sentimentale, definita “abominevole”. Ha raccontato dei suoi due matrimoni, entrambi con uomini cubani, il secondo dei quali è stato un grande amore ma anche una fonte di dolore. Riguardo al suo ruolo di Natalina in “Don Matteo”, ha espresso frustrazione per essere rimasta incastrata in quel personaggio, lamentando la mancanza di altre opportunità lavorative.

Marcel Jacobs: un’intervista deludente

Marcel Jacobs ha chiuso la serata con un voto di 5, risultando l’intervista meno coinvolgente. Il campione olimpico ha parlato dei sacrifici e della fatica che lo hanno portato alla medaglia d’oro, ma il suo tono poco coinvolto ha reso difficile mantenere alta l’attenzione. Jacobs ha condiviso la sua storia personale, inclusa la mancanza di contatti con il padre fino all’età di 12 anni, ma il suo racconto è apparso piatto e privo di emozione. La serata di “Belve” ha messo in luce le differenze tra i vari ospiti, con Sabrina Impacciatore che ha brillato per la sua vivacità e sincerità, mentre Nathalie Guetta ha offerto uno sguardo profondo sulla sua vita, lasciando Jacobs in ombra.

